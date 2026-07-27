Где ждать града и ливней, а где будет жара: прогноз погоды на 27 июля

Июль уверенно продолжает держать статус жаркого месяца лета. Начало новой недели не станет исключением. Синоптики Украинского гидрометеорологического центра отмечают, что 27 июля синоптическая картина в стране окажется достаточно пестрой. Нас ждет классический июльский день, где найдется место и для палящего солнца, и для внезапных ливней.

Небо. Фото из открытых источников

В целом по стране удержится переменная облачность. Жителям западных, а также отдельных северных и центральных областей днем следует держать зонтики наготове. Там пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможны неприятные сюрпризы в виде града и порывистого ветра, поэтому на улице нужно быть более осмотрительными.

Юг и восток Украины останутся под властью сухого и жаркого воздуха. Осадков здесь не ожидают, а солнце будет светить почти весь день, безжалостно разгоняя столбики термометров до высоких отметок.

Температура распределится следующим образом. Ночью воздух охладится до комфортных плюс 15-20 градусов, а на побережье будет около плюс 23 градусов. Днем термометры покажут от плюс 27 до 32 градусов. В южных регионах и востоке местами припечет до плюс 34-35 градусов. А вот на западе благодаря дождям будет легче дышать, там ожидают около плюс 24-28 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-западным, на востоке юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время гроз возможны сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду .

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