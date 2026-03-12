logo_ukra

Черговий удар вже незабаром: експерти вразили масштабами загрози і наслідками
commentss НОВИНИ Всі новини

Черговий удар вже незабаром: експерти вразили масштабами загрози і наслідками

Сьогодні Земля спокійна, проте вже завтра активність її магнітного поля зросте — розпочнеться магнітна буря

12 березня 2026, 09:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сьогодні, 12 березня, очікується відносно спокійний стан магнітного поля Землі, і жодних магнітних бур не передбачається. Про це повідомляє Британська геологічна служба, яка відстежує активність сонячної та геомагнітної діяльності. Проте вже завтра, 13 березня, ситуація зміниться: магнітне поле планети посилить активність, що свідчить про початок нової магнітної бурі.

Черговий удар вже незабаром: експерти вразили масштабами загрози і наслідками

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом фахівців, очікувана буря належатиме до слабкого рівня G1. Це означає, що її вплив на технічні системи та самопочуття людей буде помірним, проте певні ефекти все ж можливі. Дані від meteoagent підтверджують ці очікування: Кр-індекс 13 березня підніметься мінімум до 5, що також сигналізує про старт геомагнітної активності.

Магнітні бурі можуть мати різний вплив на організм людини. У деяких людей вони проявляються головним болем, підвищеною втомою, коливанням артеріального тиску або проблемами зі сном. Щоб легше переносити періоди магнітних коливань, фахівці радять дотримуватися простих правил. Зокрема, корисно відпочивати більше, уникати стресових ситуацій та не перевантажувати організм інтенсивними фізичними вправами. Важливо також підтримувати водний баланс, обмежити вживання кави та алкоголю, а у харчуванні надавати перевагу легкій їжі. 

