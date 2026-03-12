Очередной удар уже в скором времени: эксперты поразили масштабами угрозы и последствиями

Сегодня, 12 марта, ожидается относительно спокойное состояние магнитного поля Земли, и никаких магнитных бурь не предвидится. Об этом сообщает Британская геологическая служба, отслеживающая активность солнечной и геомагнитной деятельности. Однако уже завтра, 13 марта, ситуация изменится: магнитное поле планеты усугубит активность, что свидетельствует о начале новой магнитной бури.

Фото: из открытых источников

По прогнозу специалистов, ожидаемая буря будет относиться к слабому уровню G1. Это означает, что ее влияние на технические системы и самочувствие людей будет умеренным, однако определенные эффекты все же возможны. Данные от meteoagent подтверждают эти ожидания: Кр-индекс 13 марта поднимется минимум до 5, что также сигнализирует о старте геомагнитной активности.

Магнитные бури могут оказывать разное влияние на организм человека. У некоторых людей они проявляются головной болью, повышенной усталостью, колебанием АД или проблемами со сном. Чтобы легче переносить периоды магнитных колебаний, специалисты советуют придерживаться простых правил. В частности, полезно отдыхать больше, избегать стрессовых ситуаций и не перегружать организм интенсивными физическими упражнениями. Важно также поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофе и алкоголя, а в питании отдавать предпочтение легкой пище.

