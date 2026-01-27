"Чарівні кола" знову виявили у Шотландії через століття після їх зникнення (ФОТО)

Біля узбережжя Шотландії науковці знову зафіксували рідкісне природне явище, яке майже століття вважалося зниклим. Це так звані "чарівні кола" з морської трави. Незвичні кільцеподібні утворення з Zostera marina помітили в протоці Барра на Гебридських островах. Досі немає однозначного пояснення, чому вони виникають саме так.

Коло з морської трави. Фото: NatureScot/Chris Nall

Морська трава раніше була звичним елементом прибережних екосистем Шотландії. Її використовували як покрівельний матеріал, підстилку для худоби та наповнювач для матраців. Однак у 1930-х роках зарості майже повністю зникли через масштабну хворобу, спричинену морською слизовою пліснявою. За оцінками дослідників, Європа та захід Північної Атлантики втратили до 90% морської трави.

Морська трава на узбережжі Шотландії. Фото: NatureScot/Chris Nall

Кола з морської трави. Фото: NatureScot/Chris Nall

Паралельно на морську траву десятиліттями впливали забруднення води, днопоглиблювальні роботи та деградація узбережжя. Однак тепер нові "чарівні кола" повернулися і їх вдалося зафіксувати з повітря.

"Наскільки нам відомо, це перше відео кіл морської трави у шотландських морях. Наша команда морського моніторингу називає їх пончиками з морської трави, але як би ви їх не називали, вони вражаючі. Ми були в захваті, коли помітили їх і змогли зробити аерофотознімок", – сказала Сара Каннінгем з NatureScot.

Науковці вважають, що поява цих кіл може свідчити про поступове відновлення екосистем. Морська трава відіграє ключову роль у захисті узбережжя від ерозії, очищенні води та поглинанні вуглецю. Її луки часто порівнюють із тропічними лісами за здатність підтримувати біорізноманіття та допомагати у боротьбі з кліматичною кризою.

