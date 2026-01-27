logo

"Волшебные круги" снова обнаружили в Шотландии спустя столетие после их исчезновения (ФОТО)

У побережья Шотландии впервые за почти 100 лет зафиксировали загадочные "волшебные круги".

27 января 2026, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

У побережья Шотландии ученые вновь зафиксировали редкое природное явление, почти столетие считавшееся пропавшим. Это так называемые "волшебные круги" из морской травы. Необычные кольцеобразные образования из Zostera marina заметили в проливе Барра на Гебридских островах. До сих пор нет однозначного объяснения, почему они возникают именно так.

"Волшебные круги" снова обнаружили в Шотландии спустя столетие после их исчезновения (ФОТО)

Круг из морской травы. Фото: NatureScot/Chris Nall

Морская трава раньше являлась привычным элементом прибрежных экосистем Шотландии. Ее использовали как кровельный материал, подстилку для скота и наполнитель для матрасов. Однако в 1930-х годах заросли почти полностью исчезли из-за масштабной болезни, вызванной морской слизистой плесенью. По оценкам исследователей, Европа и запад Северной Атлантики потеряли до 90% морской травы.

”Волшебные круги” снова обнаружили в Шотландии спустя столетие после их исчезновения (ФОТО) - фото 2

Морская трава на побережье Шотландии. Фото: NatureScot/Chris Nall

”Волшебные круги” снова обнаружили в Шотландии спустя столетие после их исчезновения (ФОТО) - фото 2

Круг из морской травы. Фото: NatureScot/Chris Nall

Параллельно на морскую траву десятилетиями влияли загрязнение воды, дноуглубительные работы и деградация побережья. Однако теперь новые "волшебные круги" вернулись, и их удалось зафиксировать с воздуха.

"Насколько нам известно, это первое видео кругов морской травы в шотландских морях. Наша команда морского мониторинга называет их пончиками из морской травы, но как бы вы их ни называли, они поразительны. Мы были в восторге, когда заметили их и смогли сделать аэрофотосъемку", — сказала Сара Каннингем из NatureScot.

Ученые считают, что появление этих кругов может свидетельствовать о постепенном восстановлении экосистем. Морская трава играет ключевую роль в защите побережья от эрозии, очищении воды и поглощении углерода. Ее луга часто сравнивают с тропическими лесами за способность поддерживать биоразнообразие и помогать в борьбе с климатическим кризисом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители карпатской деревни просят забрать у них статус ЮНЕСКО.

Также "Комментарии" писали, что власти Шотландии потеряли тело ведьмы, умершей 300 лет назад.



Источник: https://www.iflscience.com/watch-mysterious-rare-fairy-rings-of-seagrass-recorded-on-video-for-the-first-time-in-scotland-82336
