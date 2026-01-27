"Волшебные круги" снова обнаружили в Шотландии спустя столетие после их исчезновения (ФОТО)

Рубрики
Slava Kot
У побережья Шотландии ученые вновь зафиксировали редкое природное явление, почти столетие считавшееся пропавшим. Это так называемые "волшебные круги" из морской травы. Необычные кольцеобразные образования из Zostera marina заметили в проливе Барра на Гебридских островах. До сих пор нет однозначного объяснения, почему они возникают именно так.
Круг из морской травы. Фото: NatureScot/Chris Nall
Морская трава раньше являлась привычным элементом прибрежных экосистем Шотландии. Ее использовали как кровельный материал, подстилку для скота и наполнитель для матрасов. Однако в 1930-х годах заросли почти полностью исчезли из-за масштабной болезни, вызванной морской слизистой плесенью. По оценкам исследователей, Европа и запад Северной Атлантики потеряли до 90% морской травы.
Морская трава на побережье Шотландии. Фото: NatureScot/Chris Nall
Круг из морской травы. Фото: NatureScot/Chris Nall
Параллельно на морскую траву десятилетиями влияли загрязнение воды, дноуглубительные работы и деградация побережья. Однако теперь новые "волшебные круги" вернулись, и их удалось зафиксировать с воздуха.
Ученые считают, что появление этих кругов может свидетельствовать о постепенном восстановлении экосистем. Морская трава играет ключевую роль в защите побережья от эрозии, очищении воды и поглощении углерода. Ее луга часто сравнивают с тропическими лесами за способность поддерживать биоразнообразие и помогать в борьбе с климатическим кризисом.
