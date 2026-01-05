Зеленський оголосив про звільнення голови СБУ: Малюк відреагував

Президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Служби безпеки України, остаточно пояснивши подальшу роль Василя Малюка. За словами глави держави, Малюк залишає посаду очільника СБУ, однак не покидає систему служби й зосередиться на ключовому для війни напрямі.

Василь Малюк. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після особистої зустрічі з Малюком розповів, що той залишає посаду очільника СБУ.

"Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ!", — повідомив президент.

Після цього Малюк прокоментував своє звільнення.

"Іду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюся в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдадуть ворогові максимальних збитків. Впевнений, що сильна та сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому", — сказав Малюк.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що виконувати обов’язки голови СБУ, ймовірно, буде начальник Центру спеціальних операцій Служби безпеки України генерал Євген Хмара. Іншим кандидатом на цю роль називали заступника голови СБУ Олександра Поклада.

