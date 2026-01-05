Зеленський оголосив про звільнення голови СБУ: Малюк відреагував

Рубрики
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Служби безпеки України, остаточно пояснивши подальшу роль Василя Малюка. За словами глави держави, Малюк залишає посаду очільника СБУ, однак не покидає систему служби й зосередиться на ключовому для війни напрямі.
Василь Малюк. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський після особистої зустрічі з Малюком розповів, що той залишає посаду очільника СБУ.
Після цього Малюк прокоментував своє звільнення.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що виконувати обов’язки голови СБУ, ймовірно, буде начальник Центру спеціальних операцій Служби безпеки України генерал Євген Хмара. Іншим кандидатом на цю роль називали заступника голови СБУ Олександра Поклада.
