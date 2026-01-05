Зеленский объявил об увольнении главы СБУ: Малюк отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Службы безопасности Украины, окончательно объяснив дальнейшую роль Василия Малюка. По словам главы государства, Малюк покидает пост главы СБУ, однако не покидает систему службы и сосредоточится на ключевом для войны направлении.

Василий Малюк. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после личной встречи с Малюком рассказал, что тот покидает пост главы СБУ.

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ!", — сообщил президент.

После этого Малюк прокомментировал свое увольнение с СБУ.

"Ухожу с поста Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем нанесут врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", — сказал Малюк.

Ранее в СМИ сообщали, что исполнять обязанности главы СБУ, предположительно, будет начальник Центра специальных операций Службы безопасности Украины генерал Евгений Хмара. Другим кандидатом на эту роль называли заместителя главы СБУ Александра Поклада.

