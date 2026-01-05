Зеленский объявил об увольнении главы СБУ: Малюк отреагировал

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Службы безопасности Украины, окончательно объяснив дальнейшую роль Василия Малюка. По словам главы государства, Малюк покидает пост главы СБУ, однако не покидает систему службы и сосредоточится на ключевом для войны направлении.
Василий Малюк. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский после личной встречи с Малюком рассказал, что тот покидает пост главы СБУ.
После этого Малюк прокомментировал свое увольнение с СБУ.
Ранее в СМИ сообщали, что исполнять обязанности главы СБУ, предположительно, будет начальник Центра специальных операций Службы безопасности Украины генерал Евгений Хмара. Другим кандидатом на эту роль называли заместителя главы СБУ Александра Поклада.
