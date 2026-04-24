Зумери обирають досвід: чому молоді хлопці масово тікають до старших жінок
Зумери обирають досвід: чому молоді хлопці масово тікають до старших жінок

Тренд на різницю у віці: чому сучасні юнаки та зрілі жінки стали ідеальними парами

24 квітня 2026, 19:29
Недилько Ксения

Світ спостерігає за формуванням нового масового тренду у стосунках: представники покоління Z все частіше ігнорують ровесниць, віддаючи перевагу значно старшим партнеркам. Як повідомляє видання The Telegraph, молоді чоловіки пояснюють цей вибір втомою від складнощів у спілкуванні зі своїм поколінням.

Зумери обирають досвід: чому молоді хлопці масово тікають до старших жінок

Головною причиною розриву між однолітками юнаки називають те, що сучасні дівчата стали "занадто токсичними". На думку зумерів, багато молодих жінок перетворилися на "радикальних, роздратованих феміністок", які замість діалогу та емпатії фокусуються на постійній критиці та висувають надмірні вимоги.

На противагу цьому, жінки віком від 30 до 40 років видаються хлопцям значно привабливішими як партнери. Вони "легкі на підйом", мають набагато менше необґрунтованих очікувань та, що найважливіше, здатні надати реальну емоційну підтримку.

Зі свого боку, зрілі жінки також охоче підтримують цей тренд. Стосунки з молодшим партнером дають їм можливість "заново переживати юність" та відчувати себе енергійнішими. Окрім того, у таких союзах жінкам легше займати провідну позицію та домінувати, що створює комфортний баланс для обох сторін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у стосунках важливі близькість, довіра й відкритість. Але існує тонка межа між щирістю та втратою особистих кордонів. Іноді чоловік може просити про речі, які здаються дрібницями або навіть проявом близькості, але насправді поступово руйнують повагу, жіночність і баланс у парі. Ось кілька речей, які психологи радять ніколи не робити — навіть "із любові".



