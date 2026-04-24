Зуммеры выбирают опыт: почему молодые парни массово бегут к старшим женщинам
Зуммеры выбирают опыт: почему молодые парни массово бегут к старшим женщинам

Тренд на разницу в возрасте: почему современные юноши и зрелые женщины стали идеальными парами

24 апреля 2026, 19:29
Недилько Ксения

Мир наблюдает за формированием нового массового тренда в отношениях: представители поколения Z все чаще игнорируют ровесниц, предпочитая значительно старшие партнерши. Как сообщает издание The Telegraph, молодые мужчины объясняют этот выбор усталостью от сложностей в общении со своим поколением.

Иллюстративное фото

Главной причиной разрыва между сверстниками юноши называют то, что современные девушки стали слишком токсичными. По мнению зуммеров, многие молодые женщины превратились в "радикальных, раздраженных феминисток", которые вместо диалога и эмпатии фокусируются на постоянной критике и предъявляют чрезмерные требования.

В противоположность этому, женщины в возрасте от 30 до 40 лет кажутся парням более привлекательными как партнеры. Они "легкие на подъем", имеют гораздо меньше необоснованных ожиданий и, что самое важное, способны оказать реальную эмоциональную поддержку.

Со своей стороны, зрелые женщины тоже охотно поддерживают этот тренд. Отношения с младшим партнером дают им возможность "заново переживать юность" и чувствовать себя более энергичными. Кроме того, в таких союзах женщинам легче занимать лидирующую позицию и доминировать, что создает комфортный баланс для обеих сторон.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в отношениях важны близость, доверие и открытость. Но существует тонкая граница между искренностью и потерей личных границ. Иногда мужчина может просить о вещах, которые кажутся мелочами или даже проявлением близости, но действительно постепенно разрушают уважение, женственность и баланс в паре. Вот несколько вещей, которые психологи советуют никогда не делать – даже "из любви".



