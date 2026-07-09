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Зняла ліфчик і випала з авто: фанатка з Колумбії оконфузилася на ЧС-2026 (ФОТО)

Гламурна вболівальниця з Чемпіонату світу з футболу роздягається топлес, святкуючи перемогу Колумбії

9 липня 2026, 10:22
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Slava Kot

Перемога збірної Колумбії на Чемпіонаті світу-2026 завершилася не лише святкуваннями на вулицях, а й небезпечним інцидентом, який швидко облетів соціальні мережі. Під час святкування одна з уболівальниць, висунувшись з вікна автомобіля, втратила рівновагу та впала на проїжджу частину.

Зняла ліфчик і випала з авто: фанатка з Колумбії оконфузилася на ЧС-2026 (ФОТО)

Колумбійська фанатка випала з машини

Інцидент стався після перемоги Колумбії над Ганою з рахунком 1:0 у матчі плейоф. На відео, яке активно поширюється в мережі, видно, як жінка, святкуючи успіх своєї команди, висунулася з пасажирського вікна автомобіля. Під час святкування вона оголила верхню частину тіла знявши бюстгальтер. Дівчина почала ним махати над головою, а коли автомобіль почав рухатися, не втрималася та впала спиною на дорогу.

Зняла ліфчик і випала з авто: фанатка з Колумбії оконфузилася на ЧС-2026 (ФОТО) - фото 2

Зняла ліфчик і випала з авто: фанатка з Колумбії оконфузилася на ЧС-2026 (ФОТО) - фото 2

Після падіння вболівальниця кілька секунд залишалася лежати на асфальті, а потім спробувала самостійно підвестися. На допомогу їй одразу кинулися пасажири автомобіля та перехожі, які перебували поруч.

Зняла ліфчик і випала з авто: фанатка з Колумбії оконфузилася на ЧС-2026 (ФОТО) - фото 2

За інформацією місцевих ЗМІ, жінку доставили до найближчої клініки. Медики діагностували у неї незначні забої, порізи та струс мозку. Після обстеження її залишили під наглядом лікарів на ніч, а вже наступного дня виписали.

Сам матч став історичним для колумбійської збірної. Єдиний гол Джона Аріаса приніс команді мінімальну перемогу над Ганою та вивів її до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Однак уже в наступному раунді турніру Колумбія поступилася Швейцарії та завершила свої виступи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дівчина з Колумбії стала однією з найгарніших на ЧС-2026.

Також "Коментарі" писали, що найсексуальніша вболівальниця світу з’явилася на стадіоні Чемпіонату світу.



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