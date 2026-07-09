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Сняла лифчик и выпала из авто: фанатка из Колумбии оконфузилась на ЧМ-2026 (ФОТО)

Гламурная болельщица с Чемпионату мира по футболу раздевается топлесс, празднуя победу Колумбии

9 июля 2026, 10:22
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Slava Kot

Победа сборной Колумбии на Чемпионате мира-2026 завершилась не только празднованиями на улицах, но и опасным инцидентом, быстро облетевшим социальные сети. Во время празднования одна из болельщиц, выдвинувшись из окна автомобиля, потеряла равновесие и упала на проезжую часть.

Сняла лифчик и выпала из авто: фанатка из Колумбии оконфузилась на ЧМ-2026 (ФОТО)

Колумбийская фанатка выпала из машины

Инцидент произошел после победы Колумбии над Ганой со счётом 1:0 в матче плейоф. На видео, активно распространяющееся в сети, видно, как женщина, празднуя успех своей команды, выдвинулась из пассажирского окна автомобиля. Во время празднования она обнажила верхнюю часть тела, сняв бюстгальтер. Девушка принялась им махать над головой, а когда автомобиль начал двигаться, не удержалась и упала спиной на дорогу.

Сняла лифчик и выпала из авто: фанатка из Колумбии оконфузилась на ЧМ-2026 (ФОТО) - фото 2

Сняла лифчик и выпала из авто: фанатка из Колумбии оконфузилась на ЧМ-2026 (ФОТО) - фото 2

После падения болельщица несколько секунд оставалась лежать на асфальте, а затем попыталась самостоятельно подняться. На помощь ей сразу бросились находившиеся рядом пассажиры автомобиля и прохожие.

Сняла лифчик и выпала из авто: фанатка из Колумбии оконфузилась на ЧМ-2026 (ФОТО) - фото 2

По информации местных СМИ, женщину доставили в ближайшую клинику. Медики диагностировали у нее незначительные ушибы, порезы и сотрясение мозга. После обследования ее оставили под наблюдением врачей на ночь, а уже на следующий день выписали.

Сам матч стал историческим для колумбийской сборной. Единственный гол Джона Ариаса принес команде минимальную победу над Ганой и вывел ее в 1/8 финала чемпионата мира. Однако уже в следующем раунде турнира Колумбия уступила Швейцарии и завершила свои выступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка из Колумбии стала одной из самых красивых на ЧМ-2026.

Также "Комментарии" писали, что самая сексуальная болельщица мира появилась на стадионе Чемпионата мира.



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