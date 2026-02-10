Знову здорожчав хліб: чому українці платитимуть більше вже цього місяця

У першій декаді лютого 2026 року українські хлібозаводи знову піднімуть ціни на хліб – середнє здорожчання для споживача складе близько 5%, або приблизно одну гривню за буханку. Про це повідомив журналістам перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Нові ціни на хліб у лютому: що впливає на вартість та як виживають хлібозаводи

Причини підвищення цін – цілком реальні: зростання собівартості на 6–7% з початку року. Основні фактори:

Електроенергія – тарифи для промислових підприємств зросли майже на 30%, що додає до вартості хліба 2–3%. Заробітна плата – підвищення мінімалки підвищило витрати на оплату праці та податки. Енергонезалежність – через перебої з електропостачанням хлібозаводи змушені використовувати генератори, які споживають величезну кількість пального.

Середнє підприємство витрачає 60–70 літрів пального на годину роботи, а великі заводи – вдвічі більше. Зимою доводиться купувати арктичне дизельне пальне, яке коштує на 8 грн дорожче за літр звичайного. Відповідно, кожна буханка "з’їдає" частину цих додаткових витрат.

Робота хлібозаводів в умовах війни та аварійних відключень електроенергії створює ще один тиск на ціни. Якщо генератор працює кілька днів, він може вийти з ладу, а частина тіста в процесі виробництва просто пропадає. Зупинка лінії на кілька годин – це не лише простої, а й брак готової продукції, що автоматично збільшує собівартість.

Попри складнощі, пекарі намагаються не скорочувати асортимент: 24/7 вони працюють навіть у найскладніших умовах, забезпечуючи хлібом населення та Збройні сили України. У січні на одному з підприємств Київщини механіки гріли хлібовозки всю ніч, щоб вони змогли виїхати вранці, а дизельне пальне не замерзло в мороз -29°C.

Малі пекарні, що не мають резервів, часто тимчасово зупиняють роботу, тоді як великі промислові підприємства несуть на собі основний тягар постачання. У пікові періоди замовлення на хліб може зростати на 30–40%, і саме великі заводи забезпечують стабільний ринок.

Незважаючи на всі труднощі, галузь планує інвестиції у сонячні станції та акумулятори, щоб зменшити залежність від перебоїв електроенергії, але такі проєкти поки доступні лише для кількох великих підприємств. Для більшості хлібозаводів реальність проста: високі витрати на енергію, пальне та зарплати змушують піднімати ціни, навіть якщо це непопулярне рішення серед споживачів.

Таким чином, підвищення вартості хліба – це не примха, а вимушений крок для того, щоб хліб продовжував потрапляти на полиці магазинів і до столів українців у будь-яких умовах.

Загалом сильно на гаманці українців здорожчання хліба не вплине, запевняє Олександр Тараненко:

– Щ о таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня, може, гривня з хвостиком. На одну людину стандартної буханки вистачає на кілька днів, тож таке підвищення цін для споживача – додаткові кілька гривень на місяць. Звичайно, теж для малозабезпечених людей і це неприємно. Але таке підвищення дасть можливість хлібопекарським підприємствам забезпечити наявність хліба на полицях магазинів, на столах українців.

