Снова подорожал хлеб: почему украинцы будут платить больше уже в этом месяце

В первой декаде февраля 2026 года украинские хлебозаводы снова поднимут цены на хлеб – среднее удорожание для потребителя составит около 5% , или примерно одну гривну за буханку . Об этом сообщил журналистам первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Новые цены на хлеб в феврале: что влияет на стоимость и как выживают хлебозаводы

Причины повышения цен вполне реальны: рост себестоимости на 6–7% с начала года. Основные факторы:

Электроэнергия – тарифы для промышленных предприятий выросли почти на 30%, что прибавляет к стоимости хлеба 2–3%. Заработная плата – повышение минималки повысило расходы на оплату труда и налоги. Энергонезависимость – из-за перебоев с электроснабжением хлебозаводы вынуждены использовать генераторы, потребляющие огромное количество горючего.

Среднее предприятие тратит 60–70 литров горючего в час работы , а крупные заводы – вдвое больше. Зимой приходится покупать арктическое дизельное топливо , которое стоит на 8 грн дороже литра обычного. Соответственно, каждый буханка "съедает" часть этих дополнительных затрат.

Работа хлебозаводов в условиях войны и аварийных отключений электроэнергии создает еще одно давление на цены. Если генератор работает несколько дней, он может выйти из строя, а часть теста в процессе производства просто пропадает. Остановка линии на несколько часов – это не только простая, но и нехватка готовой продукции, что автоматически увеличивает себестоимость.

Несмотря на сложности, пекари стараются не сокращать ассортимент: 24/7 они работают даже в самых сложных условиях , обеспечивая хлебом населения и вооруженными силами Украины. В январе на одном из предприятий Киевской области механики грели хлебовозки всю ночь, чтобы они смогли выехать утром, а дизельное топливо не замерзло в мороз -29°C.

Малые пекарни, не имеющие резервов, часто временно останавливают работу, тогда как крупные промышленные предприятия несут на себе основную тяжесть снабжения. В пиковые периоды заказ на хлеб может расти на 30-40% , и именно крупные заводы обеспечивают стабильный рынок.

Несмотря на все трудности, отрасль планирует инвестиции в солнечные станции и аккумуляторы , чтобы снизить зависимость от перебоев электроэнергии, но такие проекты пока доступны только для нескольких крупных предприятий. Для большинства хлебозаводов реальность проста: высокие затраты на энергию, горючее и зарплаты заставляют поднимать цены , даже если это непопулярное решение среди потребителей.

Таким образом, повышение стоимости хлеба – это не прихоть, а вынужденный шаг для того, чтобы хлеб продолжал попадать на полки магазинов и на столы украинцев в любых условиях.

В общем, сильно на кошельки украинцев подорожание хлеба не повлияет, уверяет Александр Тараненко:

– Что такое 5% на цене буханки хлеба? Это гривна, может, гривна с хвостиком. На одного человека стандартной буханки хватает на несколько дней, поэтому такое повышение цен для потребителя – дополнительные несколько гривен в месяц. Конечно, тоже для малоимущих людей и это неприятно. Но такое повышение позволит хлебопекарным предприятиям обеспечить наличие хлеба на полках магазинов, на столах украинцев.

