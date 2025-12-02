ЗМІ: на екс-чиновника Андрія Задираку чекає екстрадиція з Греції через земельні схеми в Україні

Обвинувачений в рейдерських схемах захоплення землі, шахрайстві та низці корупційних злочинів колишній топ-чиновник Державної продовольчої зернової корпорації України Андрій Задирака може бути виданий Україні Грецькою Республікою, де він наразі переховується від українського правосуддя. 16 грудня Коростенський міжрайонний суд Житомирської області розпочне розгляд справи щодо шахрайства з боку Задираки, серед іншого може бути винесена також постанова про оголошення екс-чиновника у міжнародний розшук, йдеться у публікації "Українських новин".

Зерно. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що Задирака є обвинуваченим у справі про розкрадання майна – сільськогосподарських угідь Малинської громади – оціночною вартістю у понад 600 млн грн. Майно прокуратура уже повернула, а організатор схеми втік за кордон в перші місяці повномасштабного вторгнення і зараз перебуває в Греції.

Задирака та його спільники, за версією слідства, вирішили отримати у власність земельні наділи, які в середині 1990-х років були виділені місцевому колгоспу під розпаювання. Для цього в 2019 році вони вирішили "відродити" колгосп і отримати над ним контроль. За даними прес-служби Державного бюро розслідувань, земля площею понад 1,3 тис. га і потенційною ринковою вартістю у понад 600 млн грн повернулась до громади рішенням Верховного суду у вересні 2024 року через господарський процес.

У кримінальному процесі за схему Задираці оголосили підозри за ч.ч.2,3 ст.27, ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст. 365-2 ККУ у провадженні №62023000000000193. Його підозрюють в організації шахрайства в особливо великих розмірах, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, та у пособництві зловживанню службовими особами своїм становищем. Влітку 2023 року на майно Задираки наклали арешт.

Низка належних йому компаній також фігурують і в інших кримінальних справах, повʼязаних із рейдерством за аналогічним схемами, де громади за допомогою прокуратури успішно оскаржують рішення і повертають собі майно.

"Розуміючи активізацію процесів судового розгляду і ризики подальшого розширення санкцій, Задирака позбавляється від активів. Приміром, записану на його тестя Івана Логвинюка компанію ТОВ "Агро Інвест Лугини" з понад 3300 земельних ділянок буквально наприкінці листопада 2025 року переписали на підприємця з Луганщини Віктора Шпиталенка", — пише видання.

На думку журналістів, угода фіктивна, бо Шпиталенко уже давно орендує ці землі і є фактично бізнес-партнером Задираки.

Також влітку 2025 року Задирака переоформив записану на власного юриста Олександра Куракова ТОВ "Каширська зернова компанія" на підставного номінала Данила Саганя, з яким паралельно один з банків судиться за борг по кредитці на майже 100 тис. грн. Аналогічні угоди можуть готуватися і щодо інших активів Задираки та його найближчого оточення, аби уникнути повного блокування майна під час його арешту і подальшої конфіскації.

"Саме тому під час розгляду справи про шахрайство Задираки правоохоронні органи мали б клопотати про оголошення його в міжнародний розшук. Така практика вже успішно діє і приносить свої результати. Попри те, що зараз екс-чиновник спокійно включається на судові засідання з сонячних Салонік, ніщо не заважає викликати його на дачу свідчень особисто. А оскільки цього очевидно не станеться, через неявку за викликом на допити та на інші слідчі дії, Задираку потенційно можна було б оголосити в розшук із подальшим запитом на естрадицію із Греції уже найближчим часом", — йдеться в матеріалі.



