СМИ: экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине

Обвиняемый в рейдерских схемах захвата земли, мошенничестве и ряде коррупционных преступлений бывший топ-чиновник Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины Андрей Задирака может быть издан Украине Греческой Республикой, где он скрывается от украинского правосудия. 16 декабря Коростенский межрайонный суд Житомирской области приступит к рассмотрению дела по мошенничеству со стороны Задираки, среди прочего может быть вынесено также постановление об объявлении экс-чиновника в международный розыск, говорится в публикации "Украинских новостей".

Зерно. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что Задирака является обвиняемым в деле о хищении имущества – сельскохозяйственных угодий Малинского общества – оценочной стоимостью более 600 млн грн. Имущество прокуратура уже вернула, а организатор схемы скрылся за границу в первые месяцы полномасштабного вторжения и сейчас находится в Греции.

Задирака и его сообщники, по версии следствия, решили получить в собственность земельные наделы, которые в середине 1990-х годов были выделены местному колхозу под паи. Для этого в 2019 году они решили возродить колхоз и получить над ним контроль. По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, земля площадью более 1,3 тыс. га и потенциальной рыночной стоимостью более 600 млн грн вернулась в общину решением Верховного суда в сентябре 2024 года через хозяйственный процесс.

В уголовном процессе по схеме Задираки объявили подозрения по ч.ч.2,3 ст.27, ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст. 365-2 УКУ в производстве №62023000000000193. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества и в пособничестве злоупотреблению должностными лицами своим положением. Летом 2023 года на имущество Задиры наложили арест.

Ряд принадлежащих ему компаний также фигурируют и по другим уголовным делам, связанным с рейдерством по аналогичным схемам, где общины с помощью прокуратуры успешно оспаривают решения и возвращают себе имущество.

"Понимая активизацию процессов судебного разбирательства и риски дальнейшего расширения санкций, Задирака избавляется от активов. К примеру, записанную на его тестя Ивана Логвинюка компанию ООО "Агро Инвест Лугины" с более 3300 земельных участков буквально в конце ноября 2025 года переписали на предпринимателя с Луганщины Виктора Шпиталенко", — пишет издание.

По мнению журналистов, соглашение фиктивное, потому что Шпиталенко уже давно арендует эти земли и является фактически бизнес-партнером Задираки.

Также летом 2025 года Задирака переоформил записанную на собственного юриста Александра Куракова ООО "Каширская зерновая компания" на подставном номинале Даниила Саганя, с которым параллельно один из банков судится за долг по кредитке почти на 100 тыс. грн. Аналогичные соглашения могут готовиться и по другим активам Задираки и его ближайшему окружению, чтобы избежать полного блокирования имущества во время его ареста и последующей конфискации.

"Именно поэтому во время рассмотрения дела о мошенничестве Задираки правоохранительные органы должны были ходатайствовать об объявлении его в международный розыск. Такая практика уже успешно действует и приносит свои результаты. Несмотря на то, что сейчас экс-чиновник спокойно включается на судебные заседания из солнечных Солоник, ничто не мешает вызвать его на дачу". вызовом на допросы и другие следственные действия, Задираку потенциально можно было бы объявить в розыск с последующим запросом на эстрадицию из Греции уже в ближайшее время", — говорится в материале.



