Злам «Повітряної тривоги»: як кібератака викликала хвилю мемів у мережі

Увечері 1 листопада популярний мобільний сервіс "Повітряна тривога" зазнав серйозної кібератаки. Через несанкціоноване втручання користувачі почали отримувати фейкові пуш-повідомлення про радіаційну, хімічну небезпеку, бої на вулицях столиці, а також погрози російською мовою щодо застосування ракет "Орєшнік" із підозрілими лінками.

Фото, створене штучним інтелектом

"Сторонні особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу застосунку, — оперативно відреагували розробники у своєму Telegram-каналі, — тому ми відключили пуш-сповіщення та тимчасово призупинили його роботу".

Представники команди одразу заспокоїли українців щодо безпеки їхніх цифрових профілів:

"Застосунок не зберігає персональних даних, тож загрози для користувачів немає. Просимо в жодному разі не переходити за посиланнями з підозрілих сповіщень".

На інцидент відреагували і у Повітряних силах ЗСУ, закликавши людей не піддаватися паніці.

"Імовірно, додаток піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій", — наголосили у відомстві.

Зі свого боку, Центр протидії дезінформації закликав ігнорувати сторонні посилання, а в ДСНС та КМДА підтвердили, що державні системи оповіщення, вуличні сирени та застосунок "Київ Цифровий" працюють стабільно. У Мінцифри ж нагадали про можливість отримувати екстрені сповіщення прямо на операційну систему смартфона.

Вже у ніч на 2 листопада роботу сервісу почали поетапно стабілізувати.

"Наразі на карті доступна інформація про жовтий і червоний рівні небезпеки, — звітує команда "Повітряної тривоги", додаючи, що сповіщення про загрози знову надходять, проте показ цілей поки на паузі. — Ми вживаємо додаткових заходів для захисту застосунку, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому".

Попри серйозність кібератаки, українці традиційно відповіли на залякування гумором. Соцмережі миттєво вибухнули мемами: користувачі жартували, що після блекаутів готові до будь-яких форс-мажорів, не проти взяти учась у вуличних боях, включно з курінням з інопланетянами, а також почали вигадувати власні кумедні загрози — від раптового нападу домашніх котів до неочікуваних зустрічей із представниками ТЦК.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна вже відповіла на злам "Повітряної тривоги": що зламалося в РФ.