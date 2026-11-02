Злам «Повітряної тривоги»: як кібератака викликала хвилю мемів у мережі

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Недилько Ксения
Увечері 1 листопада популярний мобільний сервіс "Повітряна тривога" зазнав серйозної кібератаки. Через несанкціоноване втручання користувачі почали отримувати фейкові пуш-повідомлення про радіаційну, хімічну небезпеку, бої на вулицях столиці, а також погрози російською мовою щодо застосування ракет "Орєшнік" із підозрілими лінками.
Фото, створене штучним інтелектом
Представники команди одразу заспокоїли українців щодо безпеки їхніх цифрових профілів:
На інцидент відреагували і у Повітряних силах ЗСУ, закликавши людей не піддаватися паніці.
Зі свого боку, Центр протидії дезінформації закликав ігнорувати сторонні посилання, а в ДСНС та КМДА підтвердили, що державні системи оповіщення, вуличні сирени та застосунок "Київ Цифровий" працюють стабільно. У Мінцифри ж нагадали про можливість отримувати екстрені сповіщення прямо на операційну систему смартфона.
Вже у ніч на 2 листопада роботу сервісу почали поетапно стабілізувати.
Попри серйозність кібератаки, українці традиційно відповіли на залякування гумором. Соцмережі миттєво вибухнули мемами: користувачі жартували, що після блекаутів готові до будь-яких форс-мажорів, не проти взяти учась у вуличних боях, включно з курінням з інопланетянами, а також почали вигадувати власні кумедні загрози — від раптового нападу домашніх котів до неочікуваних зустрічей із представниками ТЦК.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна вже відповіла на злам "Повітряної тривоги": що зламалося в РФ.