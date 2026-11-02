Взлом "Воздушной тревоги": как кибератака вызвала волну мемов в сети

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Недилько Ксения
Вечером 1 ноября популярный мобильный сервис "Воздушная тревога" испытал серьезную кибератаку. Из-за несанкционированного вмешательства пользователи начали получать фейковые пуш-сообщения о радиационной, химической опасности, боях на улицах столицы, а также угрозы на русском языке по применению ракет "Орешник" с подозрительными ссылками.
Фото, созданное искусственным интеллектом
Представители команды сразу успокоили украинцев по безопасности их цифровых профилей:
На инцидент отреагировали и в Воздушных силах ВСУ, призвав людей не поддаваться панике.
Со своей стороны Центр противодействия дезинформации призвал игнорировать посторонние ссылки, а в ГСЧС и КГГА подтвердили, что государственные системы оповещения, уличные сирены и приложение "Киев Цифровой" работают стабильно. В Минцифре же напомнили о возможности получать экстренные уведомления прямо на операционную систему смартфона.
Уже в ночь на 2 ноября работу сервиса начали стабилизировать поэтапно.
Несмотря на серьезность кибератаки, украинцы традиционно ответили на устрашение юмором. Соцсети мгновенно взорвались мемами: пользователи шутили, что после блекаутов готовы к любым форс-мажорам, не прочь принять участие в уличных боях, включая курение с инопланетянами, а также начали придумывать собственные смешные угрозы — от внезапного нападения домашних кошек до неожиданных встреч с представителями ТЦК.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина уже ответила на излом "Воздушной тревоги": что сломалось в РФ.