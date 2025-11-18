«Зимова тисяча» для дітей: у «Дії» пояснили, чому виникли збої

Президентська програма "Зимова підтримка" стартувала в Україні на вихідних, однак частина користувачів зіткнулася зі складнощами під час подання заявок на виплату 1000 грн для дітей. Опцію тимчасово вимкнули через пікове навантаження на державні реєстри, повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чому не виходить оформити "зимову тисячу" на дитину в "Дії"

За її словами, після запуску програми в першу добу спостерігався надзвичайний наплив звернень. Система мала перевіряти дані кожної дитини у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС), і масові одночасні запити могли "покласти" реєстр.

– Щоб уникнути збою і дозволити людям хоча б подати заявки за себе, ми тимчасово вимкнули можливість додавання дітей, – пояснила Коваль.

Функцію відновили вже у суботу ввечері, і станом на зараз подати заявку на дитину можна. Однак у застосунку попереджають: додавання або відображення інформації про дітей може працювати зі збоями через поступове відновлення навантаження.

Заступниця міністра повідомила, що близько мільйона заявок на дитячу допомогу вже подано. Користувачам, у яких функція не працює, радять спробувати знову пізніше – протягом кількох днів сервіс має повністю стабілізуватися.

Після подання заявки виплата має надійти протягом 10 днів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що "зимову тисячу" можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, українських товарів, книжок, а також на донати волонтерам і ЗСУ. За потреби фінансування програми буде збільшено.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у перший же день роботи програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн. усім громадянам, за отриманням допомоги звернувся мільйон українців.