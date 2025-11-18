logo

BTC/USD

89541

ETH/USD

2986.85

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Зимняя тысяча» для детей: в «Дії» объяснили, почему возникли сбои
commentss НОВОСТИ Все новости

«Зимняя тысяча» для детей: в «Дії» объяснили, почему возникли сбои

Опция подачи заявок на детскую выплату была временно отключена из-за нагрузки на госреестры – сейчас сервис восстановлен, но возможны задержки в отображении данных.

18 ноября 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Президентская программа "Зимняя поддержка" стартовала в Украине на выходных, однако часть пользователей столкнулась со сложностями при подаче заявок на выплату 1000 грн для детей. Опцию временно отключили из-за пиковой нагрузки на государственные реестры, сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона "Единые новости".

«Зимняя тысяча» для детей: в «Дії» объяснили, почему возникли сбои

Почему не выходит оформить "зимнюю тысячу" на ребенка в "Дії"

По ее словам, после запуска программы в первые сутки наблюдался чрезвычайный наплыв обращений. Система должна была проверять данные каждого ребенка в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС), и массовые запросы могли "положить" реестр.

– Чтобы избежать сбоя и разрешить людям хотя бы подать заявки за себя, мы временно отключили возможность добавления детей, – пояснила Коваль.

Функцию возобновили уже в субботу вечером, и сейчас подать заявку на ребенка можно. Однако в приложении предупреждают: добавление или отображение информации о детях может работать со сбоями из-за постепенного восстановления нагрузки.

Замминистра сообщила, что около миллиона заявок на детскую помощь уже подано. Пользователям, у которых функция не работает, советуют попробовать снова позже – в течение нескольких дней сервис должен полностью стабилизироваться.

После подачи заявки выплата должна поступить в течение 10 дней. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "зимнюю тысячу" можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских товаров, книг, а также донаты волонтерам и ВСУ. При необходимости финансирование программы будет увеличено.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в первый же день работы программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн. всем гражданам, за получением помощи, обратился миллион украинцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости