«Зимняя тысяча» для детей: в «Дії» объяснили, почему возникли сбои

Президентская программа "Зимняя поддержка" стартовала в Украине на выходных, однако часть пользователей столкнулась со сложностями при подаче заявок на выплату 1000 грн для детей. Опцию временно отключили из-за пиковой нагрузки на государственные реестры, сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона "Единые новости".

Почему не выходит оформить "зимнюю тысячу" на ребенка в "Дії"

По ее словам, после запуска программы в первые сутки наблюдался чрезвычайный наплыв обращений. Система должна была проверять данные каждого ребенка в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС), и массовые запросы могли "положить" реестр.

– Чтобы избежать сбоя и разрешить людям хотя бы подать заявки за себя, мы временно отключили возможность добавления детей, – пояснила Коваль.

Функцию возобновили уже в субботу вечером, и сейчас подать заявку на ребенка можно. Однако в приложении предупреждают: добавление или отображение информации о детях может работать со сбоями из-за постепенного восстановления нагрузки.

Замминистра сообщила, что около миллиона заявок на детскую помощь уже подано. Пользователям, у которых функция не работает, советуют попробовать снова позже – в течение нескольких дней сервис должен полностью стабилизироваться.

После подачи заявки выплата должна поступить в течение 10 дней. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "зимнюю тысячу" можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских товаров, книг, а также донаты волонтерам и ВСУ. При необходимости финансирование программы будет увеличено.

