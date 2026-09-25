«Жорстоко і безвідповідально»: у чому Сеул різко звинуватив Київ

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен висловив жаль через публічне розкриття Україною інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. За його словами, Київ та Сеул раніше домовилися не розголошувати деталі цієї чутливої операції.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Korea Times, південнокорейський лідер заявив, що сторони свідомо обрали конфіденційний формат передачі, оскільки публічність могла створити додаткові ризики.

"Україна розкрила передачу порушуючи угоду про нерозголошення. Я не знаю причин цього, але шкодую про це", — написав Лі у соціальній мережі X.

Президент Південної Кореї наголосив, що йдеться не просто про дипломатичний протокол. За його словами, розкриття інформації потенційно здатне вплинути на національну безпеку, міжкорейські відносини та загальну ситуацію на Корейському півострові.

Питання про передачу двох північнокорейських військовослужбовців обговорювалося між Києвом та Сеулом ще після того, як полонені виявили бажання опинитися у Південній Кореї. До цього моменту південнокорейська влада уникала офіційного підтвердження їхнього прибуття, в тому числі через побоювання за безпеку самих військових та їхніх родичів, які залишаються в КНДР.

Українська сторона пояснила агентству Yonhap, що оприлюднила лише сам факт передачі полонених і не розкривала подробиць операції. У Києві вважають, що повне мовчання у такій ситуації виглядало б незвично.

Тим не менш, Лі Чже Мен назвав публічне розкриття інформації "жорстоким і безвідповідальним", зазначивши, що подібні дії можуть мати наслідки, які складно заздалегідь оцінити.

Історія із двома північнокорейськими військовослужбовцями має особливе значення на тлі участі військових КНДР у війні Росії проти України. Тому їхня подальша доля зачіпає не лише відносини Києва та Сеула, а й ширший дипломатичний контекст навколо Північної Кореї.

На завершення Лі висловив сподівання, що війни, які призводять до загибелі мирних людей, завершаться якнайшвидше.

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