«Жестоко и безответственно»: в чем Сеул резко обвинил Киев

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Кравцев Сергей
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил сожаление из-за публичного раскрытия Украиной информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. По его словам, Киев и Сеул ранее договорились не разглашать детали этой чувствительной операции.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: из открытых источников
Как сообщает The Korea Times, южнокорейский лидер заявил, что стороны сознательно выбрали конфиденциальный формат передачи, поскольку публичность могла создать дополнительные риски.
Президент Южной Кореи подчеркнул, что речь идет не просто о дипломатическом протоколе. По его словам, раскрытие информации потенциально способно повлиять на национальную безопасность, межкорейские отношения и общую ситуацию на Корейском полуострове.
Вопрос о передаче двух северокорейских военнослужащих обсуждался между Киевом и Сеулом еще после того, как пленные выразили желание оказаться в Южной Корее. До этого момента южнокорейские власти избегали официального подтверждения их прибытия, в том числе из-за опасений за безопасность самих военных и их родственников, которые остаются в КНДР.
Украинская сторона, в свою очередь, объяснила агентству Yonhap, что обнародовала лишь сам факт передачи пленных и не раскрывала подробностей операции. В Киеве считают, что полное молчание в такой ситуации выглядело бы необычно.
Тем не менее Ли Чжэ Мён назвал публичное раскрытие информации "жестоким и безответственным", отметив, что подобные действия могут иметь последствия, которые сложно заранее оценить.
История с двумя северокорейскими военнослужащими имеет особое значение на фоне участия военных КНДР в войне России против Украины. Поэтому их дальнейшая судьба затрагивает не только отношения Киева и Сеула, но и более широкий дипломатический контекст вокруг Северной Кореи.
В завершение Ли выразил надежду, что войны, которые приводят к гибели мирных людей, завершатся как можно скорее.
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