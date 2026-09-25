«Жестоко и безответственно»: в чем Сеул резко обвинил Киев

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил сожаление из-за публичного раскрытия Украиной информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. По его словам, Киев и Сеул ранее договорились не разглашать детали этой чувствительной операции.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Korea Times, южнокорейский лидер заявил, что стороны сознательно выбрали конфиденциальный формат передачи, поскольку публичность могла создать дополнительные риски.

"Украина раскрыла передачу в нарушение соглашения о неразглашении. Я не знаю причин этого, но сожалею об этом", — написал Ли в социальной сети X.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что речь идет не просто о дипломатическом протоколе. По его словам, раскрытие информации потенциально способно повлиять на национальную безопасность, межкорейские отношения и общую ситуацию на Корейском полуострове.

Вопрос о передаче двух северокорейских военнослужащих обсуждался между Киевом и Сеулом еще после того, как пленные выразили желание оказаться в Южной Корее. До этого момента южнокорейские власти избегали официального подтверждения их прибытия, в том числе из-за опасений за безопасность самих военных и их родственников, которые остаются в КНДР.

Украинская сторона, в свою очередь, объяснила агентству Yonhap, что обнародовала лишь сам факт передачи пленных и не раскрывала подробностей операции. В Киеве считают, что полное молчание в такой ситуации выглядело бы необычно.

Тем не менее Ли Чжэ Мён назвал публичное раскрытие информации "жестоким и безответственным", отметив, что подобные действия могут иметь последствия, которые сложно заранее оценить.

История с двумя северокорейскими военнослужащими имеет особое значение на фоне участия военных КНДР в войне России против Украины. Поэтому их дальнейшая судьба затрагивает не только отношения Киева и Сеула, но и более широкий дипломатический контекст вокруг Северной Кореи.

В завершение Ли выразил надежду, что войны, которые приводят к гибели мирных людей, завершатся как можно скорее.

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