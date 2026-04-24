Життя старше, ніж вважали: вчені знайшли нові беззаперечні докази

У віддалених районах Північно-Західні території вчені виявили структури, які можуть бути найдавнішими слідами тваринного життя на Землі. Їх вік оцінюється приблизно 890 мільйонів років – значно раніше, ніж вважалося досі.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, описує мікроскопічні утворення, що збереглися в давніх морських породах. При вивченні тонких зрізів фахівці виявили складні мережі ниткоподібних структур, що нагадують внутрішній "скелет" сучасних губок – одних із найпримітивніших багатоклітинних організмів.

За словами Йоахіма Райтнера з Геттінгенського університету, подібні форми характерні саме для губок і практично не зустрічаються в інших живих істот. Хоча вчений не брав участі у дослідженні, його оцінка підтримує висновки авторів.

Якщо гіпотеза підтвердиться, знахідка суттєво змінить наукову картину походження тварин. До цього найдавніші достовірні копалини губок датувалися приблизно 540 мільйонами років — періодом кембрійського "вибуху" життя. Нові дані можуть закрити розрив у сотні мільйонів років між викопними свідченнями та генетичними моделями, які давно вказували на більш ранню появу тварин.

Біолог Пако Карденас зазначає, що відкриття здатне кардинально поглибити розуміння ранньої еволюції. Особливий інтерес викликає і той факт, що організми могли існувати за вкрай низького рівня кисню – умов, які раніше вважалися непридатними для складного життя.

Вчені наголошують: остаточні висновки робити рано. Однак якщо знахідка підтвердиться, вона стане ключем до так званої "втраченої історії" — періоду, коли життя тільки починало ускладнюватись і майже не залишало слідів.

