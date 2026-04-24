Жизнь старше, чем считали: ученые обнаружили новые безоговорочные доказательства

В отдаленных районах Северо-Западные территории ученые обнаружили структуры, которые могут оказаться древнейшими следами животной жизни на Земле. Их возраст оценивается примерно в 890 миллионов лет – значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Канада. Фото: из открытых источников

Исследование, опубликованное в журнале Nature, описывает микроскопические образования, сохранившиеся в древних морских породах. При изучении тонких срезов специалисты выявили сложные сети нитевидных структур, напоминающих внутренний "скелет" современных губок – одних из самых примитивных многоклеточных организмов.

По словам Йоахима Райтнера из Геттингенского университета, подобные формы характерны именно для губок и практически не встречаются у других живых существ. Хотя ученый не участвовал в исследовании, его оценка поддерживает выводы авторов.

Если гипотеза подтвердится, находка существенно изменит научную картину происхождения животных. До этого самые древние достоверные ископаемые губок датировались примерно 540 миллионами лет — периодом кембрийского "взрыва" жизни. Новые данные могут закрыть разрыв в сотни миллионов лет между ископаемыми свидетельствами и генетическими моделями, которые давно указывали на более раннее появление животных.

Биолог Пако Карденас отмечает, что открытие способно кардинально углубить понимание ранней эволюции. Особый интерес вызывает и тот факт, что организмы могли существовать при крайне низком уровне кислорода – условиях, которые ранее считались непригодными для сложной жизни.

Ученые подчеркивают: окончательные выводы делать рано. Однако если находка подтвердится, она станет ключом к так называемой "потерянной истории" — периоду, когда жизнь только начинала усложняться и почти не оставляла следов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США загадочно исчезли или умерли 11 ученых, связанных с НЛО: что известно.



