Жити стане нестерпно: в Україні готують жорсткі обмеження для ухилянтів

В Україні готуються законодавчі зміни, які можуть суттєво розширити перелік обмежень для громадян, які ухиляються від військової служби. Йдеться не лише про посилення заходів розшуку, а й про обмеження доступу до окремих державних послуг та фінансових інструментів. Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі Радіо Свобода.

Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг та заарештувати рахунки. Фото: із відкритих джерел

За її словами, відповідні законопроекти вже розроблені, проте поки що не зареєстровані у Верховній Раді.

Як пояснила Решетилова, розглядається цілий комплекс заходів впливу. Серед можливих обмежень – складнощі з отриманням адміністративних послуг, тимчасове обмеження права користуватися посвідченням водія, арешт банківських рахунків та інші механізми, які мають зробити розшук порушників більш ефективним.

На думку омбудсмена, такі зміни дозволять зменшити кількість випадків ухилення від мобілізації та одночасно відновити справедливість щодо військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на фронті та потребують ротації.

При цьому Решетилова наголосила, що посилення відповідальності не має бути єдиним кроком держави. Вона вважає, що запровадження обмежувальних заходів необхідно супроводжувати поетапною та ретельно продуманою системою демобілізації військовослужбовців, які тривалий час виконують бойові завдання.

Коли саме відповідні ініціативи будуть внесені до парламенту та в якому вигляді вони будуть представлені депутатам, наразі невідомо. Після реєстрації законопроектів їх положення можуть бути змінені під час обговорення профільними комітетами та народними депутатами.

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