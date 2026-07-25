Жить станет невыносимо: в Украине готовят жесткие ограничения для уклонистов

В Украине готовятся законодательные изменения, которые могут существенно расширить перечень ограничений для граждан, уклоняющихся от военной службы. Речь идет не только об усилении мер розыска, но и об ограничении доступа к отдельным государственным услугам и финансовым инструментам. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире "Радио Свобода".

Уклонистам могут ограничить доступ к госуслугам и арестовать счета. Фото: из открытых источников

По ее словам, соответствующие законопроекты уже разработаны, однако пока еще не зарегистрированы в Верховной Раде.

Как пояснила Решетилова, рассматривается целый комплекс мер воздействия. Среди возможных ограничений – сложности с получением административных услуг, временное ограничение права пользоваться водительским удостоверением, арест банковских счетов и другие механизмы, которые должны сделать розыск нарушителей более эффективным.

По мнению омбудсмена, такие изменения позволят уменьшить количество случаев уклонения от мобилизации и одновременно восстановить справедливость по отношению к военнослужащим, которые уже длительное время находятся на фронте и нуждаются в ротации.

При этом Решетилова подчеркнула, что усиление ответственности не должно быть единственным шагом государства. Она считает, что введение ограничительных мер необходимо сопровождать поэтапной и тщательно продуманной системой демобилизации военнослужащих, которые продолжительное время выполняют боевые задачи.

Когда именно соответствующие инициативы будут внесены в парламент и в каком виде они будут представлены депутатам, пока неизвестно. После регистрации законопроектов их положения могут быть изменены в ходе обсуждения профильными комитетами и народными депутатами.

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