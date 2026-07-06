logo_ukra

BTC/USD

63066

ETH/USD

1772.9

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Жителів передмістя Києва просять не виходити на вулиці: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Жителів передмістя Києва просять не виходити на вулиці: що сталося

Людей закликають чекати окремого повідомлення про завершення небезпеки

6 липня 2026, 07:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Вишневому міська рада звернулася до жителів із закликом не виходити на вулицю. Як інформує портал "Коментарі", про небезпеку заявила Вишнева міська територіальна громада у дописі на Facebook.

Жителів передмістя Києва просять не виходити на вулиці: що сталося

Вибух. Фото: з відкритих джерел

Її представники звернулися до містян із закликом не виходити на роботу зранку у понеділок, а також – взагалі не залишати свої домівки. З чим саме пов’язана небезпека, не пояснили.

Особливу небезпеку позначили для вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Європейської, Балукова, Залізничної й Південної. Усі – це декілька кварталів у центрі Вишневого, що окреслюють центральну частину міста поблизу від центрального парку й міського стадіону. Щоправда, вул. Балукова розташована на південь від залізничних колій (особливість міста – його ділить залізнична лінія).

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 6 липня російська ракета вдарила по дев'ятиповерховому житловому будинку в Подільському районі Києва, внаслідок чого сталася його часткова руйнація. Загалом у столиці вже семеро загиблих та 24 поранених.

Повідомляється, що у Подільському районі сталася часткова руйнація житлового будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковано людей. За інформацією мера, за іншою адресою внаслідок попадання уламків до 21-поверхової будівлі сталася часткова руйнація між 3 та 4 поверхами. Уламки також впали на територію гаражного кооперативу. 

У Голосіївському районі виникли пожежі у п'ятиповерховому будинку, на території нежитлової забудови, у складському приміщенні та на відкритій території. 

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про руйнування та пожежі в Дарницькому районі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/groups/NasheMistoVyshneve/permalink/27377755238519573/?mibextid=wwXIfr&rdid=SZp6uLYlu7dixDJI#
Теги:

Новини

Всі новини