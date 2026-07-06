Жителів передмістя Києва просять не виходити на вулиці: що сталося

У Вишневому міська рада звернулася до жителів із закликом не виходити на вулицю. Як інформує портал "Коментарі", про небезпеку заявила Вишнева міська територіальна громада у дописі на Facebook.

Вибух. Фото: з відкритих джерел

Її представники звернулися до містян із закликом не виходити на роботу зранку у понеділок, а також – взагалі не залишати свої домівки. З чим саме пов’язана небезпека, не пояснили.

Особливу небезпеку позначили для вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Європейської, Балукова, Залізничної й Південної. Усі – це декілька кварталів у центрі Вишневого, що окреслюють центральну частину міста поблизу від центрального парку й міського стадіону. Щоправда, вул. Балукова розташована на південь від залізничних колій (особливість міста – його ділить залізнична лінія).

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Повідомляється, що у Подільському районі сталася часткова руйнація житлового будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковано людей. За інформацією мера, за іншою адресою внаслідок попадання уламків до 21-поверхової будівлі сталася часткова руйнація між 3 та 4 поверхами. Уламки також впали на територію гаражного кооперативу.

У Голосіївському районі виникли пожежі у п'ятиповерховому будинку, на території нежитлової забудови, у складському приміщенні та на відкритій території.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про руйнування та пожежі в Дарницькому районі.



