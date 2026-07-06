Жителей пригорода Киева просят не выходить на улицы: что произошло

В Вишневом городской совет обратился к жителям с призывом не выходить на улицу. Как информирует портал "Комментарии", об опасности заявило Вишневое городское территориальное общество в сообщении на Facebook.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Ее представители обратились к горожанам с призывом не выходить на работу утром в понедельник, а также вообще не покидать свои дома. С чем именно связана опасность, не объяснили.

Особую опасность обозначили для улиц Киевской, Святошинской, Парковой, Европейской, Балукова, Железнодорожной и Южной. Все – это несколько кварталов в центре Вишневого, очерчивающих центральную часть города вблизи центрального парка и городского стадиона. Правда, ул. Балукова расположена южнее железнодорожных путей (особенность города – его делит железнодорожная линия).

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 6 июля российская ракета ударила по девятиэтажному жилому дому в Подольском районе Киева, в результате чего произошло его частичное разрушение. Всего в столице уже семеро погибших и 24 раненых.

Сообщается, что в Подольском районе произошло частичное разрушение жилого дома. На уровне 7-9 этажей заблокированы люди. По информации мэра, по другому адресу в результате попадания обломков в 21-этажное здание произошло частичное разрушение между 3 и 4 этажами. Обломки также упали на территорию гаражного кооператива.

В Голосеевском районе возникли пожары в пятиэтажном доме, на территории нежилой застройки, складском помещении и на открытой территории.

Впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о разрушениях и пожарах в Дарницком районе.



