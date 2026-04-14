Жінка 4 роки молилася зеленій фігурці Будди, яка виявилася Шреком
Жінка 4 роки молилася зеленій фігурці Будди, яка виявилася Шреком

У Манілі жінка чотири роки поклонялася статуетці, яку вважала Буддою.

14 квітня 2026, 17:00
Автор:
Slava Kot

Мешканка Маніли протягом чотирьох років щодня молилася біля домашнього вівтаря, переконана, що перед нею статуетка Будди. Згодом з’ясувалося, що фігурка насправді зображує популярного персонажа з мульфільму Шрек.

Як розповіла жінка місцевим ЗМІ, вона придбала зелену фігурку в невеликій крамниці приблизно чотири роки тому. Спокійний вираз обличчя, округлі форми та незвичний зелений колір переконали її, що це рідкісне зображення Будди. Статуетку жінка розмістила на почесному місці у домі, перед нею регулярно запалювала ладан і просила благословення.

Таємниця фігурки розкрилася випадково, коли до господині завітав знайомий. Придивившись до "святині", він звернув увагу на характерні трубчасті вуха та риси обличчя, які більше нагадували персонажа з мультфільму, ніж традиційне зображення Будди.

Після уважнішого огляду стало зрозуміло, що це 3D-друкована фігурка Шрека, який є добродушним людожером з відомого анімаційного фільму.

Попри несподіване відкриття, жінка поставилася до ситуації з гумором. Вона зізналася, що спершу довго сміялася, але не планує прибирати статуетку зі свого вівтаря. 

"Головне — це щирість намірів, а не зовнішність. Якщо в серці є віра, то навіть герой з мультфільму може стати провідником добрих сил", — сказала жінка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США встановили статую у вигляді золотого унітазу на честь Трампа.

Також "Коментарі" писали про курйоз в Данії, де хочуть прибрати статую русалки через занадто великі груди.



Джерело: https://www.scmp.com/news/people-culture/article/3338886/filipino-woman-worships-green-statue-4-years-finds-out-it-animated-character-shrek
