Жінка 4 роки молилася зеленій фігурці Будди, яка виявилася Шреком

Мешканка Маніли протягом чотирьох років щодня молилася біля домашнього вівтаря, переконана, що перед нею статуетка Будди. Згодом з’ясувалося, що фігурка насправді зображує популярного персонажа з мульфільму Шрек.

Як розповіла жінка місцевим ЗМІ, вона придбала зелену фігурку в невеликій крамниці приблизно чотири роки тому. Спокійний вираз обличчя, округлі форми та незвичний зелений колір переконали її, що це рідкісне зображення Будди. Статуетку жінка розмістила на почесному місці у домі, перед нею регулярно запалювала ладан і просила благословення.

Таємниця фігурки розкрилася випадково, коли до господині завітав знайомий. Придивившись до "святині", він звернув увагу на характерні трубчасті вуха та риси обличчя, які більше нагадували персонажа з мультфільму, ніж традиційне зображення Будди.

Після уважнішого огляду стало зрозуміло, що це 3D-друкована фігурка Шрека, який є добродушним людожером з відомого анімаційного фільму.

Жінка 4 роки молилася Шреку, думаючи, що це Будда

Попри несподіване відкриття, жінка поставилася до ситуації з гумором. Вона зізналася, що спершу довго сміялася, але не планує прибирати статуетку зі свого вівтаря.

"Головне — це щирість намірів, а не зовнішність. Якщо в серці є віра, то навіть герой з мультфільму може стати провідником добрих сил", — сказала жінка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США встановили статую у вигляді золотого унітазу на честь Трампа.

Також "Коментарі" писали про курйоз в Данії, де хочуть прибрати статую русалки через занадто великі груди.