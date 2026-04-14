Женщина 4 года молилась зеленой фигурке Будды, оказавшейся Шреком

Жительница Манилы в течение четырех лет ежедневно молилась у домашнего алтаря, убежденная, что перед ней статуэтка Будды. Впоследствии выяснилось, что фигурка в действительности изображает популярного персонажа из мультфильма Шрек.

Женщина 4 года молилась Шреку

Как рассказала женщина местным СМИ, она приобрела зеленую фигурку в небольшом магазине примерно четыре года назад. Спокойное выражение лица, округлые формы и необычный зеленый цвет убедили ее, что это редкое изображение Будды. Статуэтку женщина разместила на почетном месте дома, перед ней регулярно зажигала ладан и просила благословения.

Тайна фигурки раскрылась случайно, когда к хозяйке пришел знакомый. Присмотревшись к "святыне", он обратил внимание на характерные трубчатые уши и черты лица, больше напоминавшие персонажа из мультфильма, чем традиционное изображение Будды.

После более внимательного обзора стало ясно, что это 3D-печатная фигурка Шрека, который является добродушным людоедом из известного анимационного фильма.

Несмотря на неожиданное открытие, женщина отнеслась к ситуации с юмором. Она призналась, что сначала долго смеялась, но не планирует убирать статуэтку со своего алтаря.

"Главное – это искренность намерений, а не внешность. Если в сердце есть вера, то даже герой из мультфильма может стать проводником добрых сил", – сказала женщина.

