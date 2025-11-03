Жарти з ядерною зброєю погані: про що Трамп в ультимативній формі попередив Путіна та Сі

Вашингтон має "достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", але Штати не будуть "єдиною країною, яка не проводить випробування "ядерної зброї". Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

"У нас більше ядерної зброї, ніж у інших країн. Ми маємо щось зробити з денуклеаризацією", — сказав американський лідер.

За словами Трампа, він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.

"У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато", — зазначив він.

При цьому Трамп зазначив, що не хоче, щоб США були єдиною країною, яка не проводить випробування.

"Ми відчуватимемо ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. Ми — відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це", — поділився планами глава Білого дому.

Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про "наслідки" воєнних дій на Тайвані, але відмовився розкривати свої плани у разі вторгнення Китаю на острів.

Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи він надасть американським військам захищати Тайвань, якщо Сі вторгнеться на острів. Днальд Трамп сказав, що він і Сі не порушували це питання під час їхньої зустрічі, і що китайські чиновники "знають наслідки" військових дій проти Тайваню.

"Він (Сі Цзіньпін – ред.) ніколи не порушував це питання. Люди були трохи здивовані цим. Але вони розуміють, що буде. Він відкрито сказав, і його люди відкрито сказали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не зробимо, поки Трамп є президентом", тому що вони знають наслідки", – зазначив голова Білого дому.



