Жарти з ядерною зброєю погані: про що Трамп в ультимативній формі попередив Путіна та Сі

Кравцев Сергей
Вашингтон має "достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", але Штати не будуть "єдиною країною, яка не проводить випробування "ядерної зброї". Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент США Дональд Трамп.
Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел
За словами Трампа, він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.
При цьому Трамп зазначив, що не хоче, щоб США були єдиною країною, яка не проводить випробування.
Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про "наслідки" воєнних дій на Тайвані, але відмовився розкривати свої плани у разі вторгнення Китаю на острів.
Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи він надасть американським військам захищати Тайвань, якщо Сі вторгнеться на острів. Днальд Трамп сказав, що він і Сі не порушували це питання під час їхньої зустрічі, і що китайські чиновники "знають наслідки" військових дій проти Тайваню.