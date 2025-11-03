Шутки с ядерным оружием плохи: о чем Трамп в ультимативной форме предупредил Путина и Си

Вашингтон имеет "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", но Штаты не будут "единственной страной, которая не проводит испытания "ядерного оружия". Об этом в интервью "CBS News" заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"У нас больше ядерного оружия, чем у других стран. Мы должны что-то сделать с денуклеаризацией", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.

"У нас достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир. Россия имеет много ядерного оружия, и Китай будет иметь много", — отметил он.

При этом Трамп отметил, что не хочет, чтобы США "были единственной страной, которая не проводит испытания".

"Мы будем испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. Мы — открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом", — поделился планами глава Белого дома.

Стоит отметить, что в ходе этого же интервью Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин знает о "последствиях" военных действий на Тайване, но отказался раскрывать свои планы в случае вторжения Китая на остров.

Во время интервью у Трампа спросили, отдаст ли он приказ американским войскам защищать Тайвань, если Си вторгнется на остров. Днальд Трамп сказал, что он и Си не поднимали этот вопрос во время их встречи, и что китайские чиновники "знают последствия" военных действий против Тайваня.

"Он (Си Цзиньпин – ред.) никогда не поднимал этот вопрос. Люди были немного удивлены этим. Но они понимают, что будет. Он открыто сказал, и его люди открыто сказали на встречах: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп является президентом", потому что они знают последствия", – отметил глава Белого дома.



