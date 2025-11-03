Шутки с ядерным оружием плохи: о чем Трамп в ультимативной форме предупредил Путина и Си

Рубрики
Вашингтон имеет "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", но Штаты не будут "единственной страной, которая не проводит испытания "ядерного оружия". Об этом в интервью "CBS News" заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.
При этом Трамп отметил, что не хочет, чтобы США "были единственной страной, которая не проводит испытания".
Стоит отметить, что в ходе этого же интервью Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин знает о "последствиях" военных действий на Тайване, но отказался раскрывать свои планы в случае вторжения Китая на остров.
Во время интервью у Трампа спросили, отдаст ли он приказ американским войскам защищать Тайвань, если Си вторгнется на остров. Днальд Трамп сказал, что он и Си не поднимали этот вопрос во время их встречи, и что китайские чиновники "знают последствия" военных действий против Тайваня.