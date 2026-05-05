logo_ukra

BTC/USD

81319

ETH/USD

2378.32

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Зерновий скандал розростається: яка країна, попри попередження Києва, приймає крадену пшеницю
commentss НОВИНИ Всі новини

Зерновий скандал розростається: яка країна, попри попередження Києва, приймає крадену пшеницю

Київ заявляє про «відмивання» викраденого зерна в портах Абу-Кіра - вже четвертий випадок за місяць

5 травня 2026, 16:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ України заявляє про черговий випадок незаконного обігу українського зерна, вивезеного з окупованих територій. За даними відомства, у єгипетському порту Абу-Кір судно "ASOMATOS" розвантажило 26,9 тисячі тонн пшениці, яку в Києві вважають викраденою.

Зерновий скандал розростається: яка країна, попри попередження Києва, приймає крадену пшеницю

Українське зерно. Фото: із відкритих джерел

Як наголошують у МЗС, це вже четвертий подібний інцидент із квітня, коли російське зерно сумнівного походження потрапляє до єгипетських портів. Українська сторона вважає це системною схемою "легалізації" агропродукції, вивезеної з тимчасово окупованих територій.

За інформацією відомства, судно "ASOMATOS" отримало дозвіл на розвантаження попри те, що українська прокуратура ще п’ять днів тому направила офіційний запит до Міністерства юстиції Єгипту з вимогою арешту вантажу. У документах зазначалося, що зерно було експортоване через окупований Крим компанією, яка перебуває під санкціями.

Українська сторона стверджує, що надала всі необхідні докази походження вантажу та юридичні підстави для його затримання.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко розкритикував ситуацію, заявивши, що Україна роками була одним із ключових гарантерів продовольчої безпеки Єгипту. Він поставив під сумнів дії партнерів, які, за його словами, продовжують приймати продукцію сумнівного походження.

У Києві наголошують: викрадене зерно з окупованих територій не може розглядатися як легальний товар. Його розвантаження та подальша торгівля фактично прирівнюються до співучасті в мародерстві, що лише підживлює агресію Росії.

Україна закликає єгипетську сторону дотримуватися міжнародного права та переглянути практику прийому таких вантажів, щоб не ставати частиною схеми легалізації викрадених ресурсів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство закордонних справ України заявило, що зерно, вивезене Росією з тимчасово окупованих територій, потрапляє не лише до Ізраїлю. За словами українських дипломатів, такі поставки фіксувалися також до Туреччини, Єгипту, Алжиру та інших держав.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/8962?fbclid=IwY2xjawRmublleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIMFgwNDhZN1l3U1RJYUEyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuQCRhfMa0AtS6ilgDH1anxg6inYc_wmNH7EMTfdIX2qiXYKWnXMJyfPdRZw_aem_slIwByjr6u8KWnQQisJjbA
Теги:

Новини

Всі новини