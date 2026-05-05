Зерновий скандал розростається: яка країна, попри попередження Києва, приймає крадену пшеницю

Міністерство закордонних справ України заявляє про черговий випадок незаконного обігу українського зерна, вивезеного з окупованих територій. За даними відомства, у єгипетському порту Абу-Кір судно "ASOMATOS" розвантажило 26,9 тисячі тонн пшениці, яку в Києві вважають викраденою.

Українське зерно. Фото: із відкритих джерел

Як наголошують у МЗС, це вже четвертий подібний інцидент із квітня, коли російське зерно сумнівного походження потрапляє до єгипетських портів. Українська сторона вважає це системною схемою "легалізації" агропродукції, вивезеної з тимчасово окупованих територій.

За інформацією відомства, судно "ASOMATOS" отримало дозвіл на розвантаження попри те, що українська прокуратура ще п’ять днів тому направила офіційний запит до Міністерства юстиції Єгипту з вимогою арешту вантажу. У документах зазначалося, що зерно було експортоване через окупований Крим компанією, яка перебуває під санкціями.

Українська сторона стверджує, що надала всі необхідні докази походження вантажу та юридичні підстави для його затримання.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко розкритикував ситуацію, заявивши, що Україна роками була одним із ключових гарантерів продовольчої безпеки Єгипту. Він поставив під сумнів дії партнерів, які, за його словами, продовжують приймати продукцію сумнівного походження.

У Києві наголошують: викрадене зерно з окупованих територій не може розглядатися як легальний товар. Його розвантаження та подальша торгівля фактично прирівнюються до співучасті в мародерстві, що лише підживлює агресію Росії.

Україна закликає єгипетську сторону дотримуватися міжнародного права та переглянути практику прийому таких вантажів, щоб не ставати частиною схеми легалізації викрадених ресурсів.

