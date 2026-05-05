Зерновой скандал разрастается: какая страна, несмотря на предупреждение Киева, принимает ворованное зерно

Министерство иностранных дел Украины заявляет об очередном случае незаконного обращения украинского зерна, вывезенного с оккупированных территорий. По данным ведомства, в египетском порту Абу-Кир судно "ASOMATOS" разгрузило 26,9 тысяч тонн пшеницы, которую в Киеве считают похищенной.

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Как отмечают в МИДе, это уже четвертый подобный инцидент с апреля, когда российское зерно сомнительного происхождения попадает в египетские порты. Украинская сторона считает это системной схемой легализации агропродукции, вывезенной с временно оккупированных территорий.

По информации ведомства, судно "ASOMATOS" получило разрешение на разгрузку, несмотря на то, что украинская прокуратура еще пять дней назад направила официальный запрос в Министерство юстиции Египта с требованием ареста груза. В документах отмечалось, что зерно было экспортировано через оккупированный Крым находящейся под санкциями компанией.

Украинская сторона утверждает, что предоставила все необходимые доказательства происхождения груза и юридические основания его задержания.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подверг резкой критике ситуацию, заявив, что Украина годами была одним из ключевых гарантеров продовольственной безопасности Египта. Он подверг сомнению действия партнеров, которые, по его словам, продолжают принимать продукцию сомнительного происхождения.

В Киеве отмечают: украденное зерно с оккупированных территорий не может рассматриваться как легальный товар. Его разгрузка и последующая торговля фактически приравниваются к соучастию в мародерстве, что только подпитывает агрессию России.

Украина призывает египетскую сторону соблюдать международное право и пересмотреть практику приема таких грузов, чтобы не становиться частью схемы легализации похищенных ресурсов.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Украины заявило, что зерно, вывезенное Россией с временно оккупированных территорий, попадает не только в Израиль. По словам украинских дипломатов, такие поставки фиксировались также в Турцию, Египет, Алжир и другие государства.



