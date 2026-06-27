Земельний ринок «в тіні»: де в Україні продали найбільше сільгоспземлі

Після відкриття ринку землі держава регулярно звітує про кількість укладених угод та площі відчужених ділянок. Які саме територіальні громади стали найбільшими центрами продажу сільськогосподарських земель – свідчить відповідь Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ринок землі

У Держгеокадастрі нагадали, що відповідно до законодавства здійснюють публічний моніторинг земельних відносин, у тому числі ринку земель. Такий моніторинг формується на підставі інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та має публікуватися не рідше одного разу на три місяці.

Разом із відповіддю журналістам відомство надало узагальнені статистичні матеріали щодо відчуження земель сільськогосподарського призначення за 2024 рік, 2025 рік та станом на 23 червня 2026 року. Дані містять інформацію у розрізі областей із зазначенням кількості земельних ділянок та їх загальної площі.

Втім, коли журналісти попросили назвати десять територіальних громад, у яких за договорами купівлі-продажу було відчужено найбільші площі сільськогосподарських земель, Держгеокадастр повідомив, що такою інформацією не володіє.

У відомстві пояснили, що не можуть надати дані, яких не мають у своєму розпорядженні, а також наголосили, що відповідь на запит не передбачає проведення нового змістовного аналізу чи створення інформації, якої раніше не існувало. У листі наведено посилання на законодавство та судову практику, відповідно до яких розпорядник публічної інформації зобов'язаний надавати вже наявні документи, але не створювати нові аналітичні матеріали спеціально для відповіді на запит.

Фактично це означає, що попри функціонування державного моніторингу земельного ринку та накопичення значного масиву інформації про операції із землею, на центральному рівні відсутня готова аналітика щодо того, які саме громади є найбільш активними за обсягами продажу сільськогосподарських земель.

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