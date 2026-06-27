Земельный рынок «в тени»: где в Украине продали больше всего сельхозземли

После открытия рынка земли государство регулярно отчитывается о количестве заключенных соглашений и площади отчужденных участков. Какие именно территориальные общины стали крупнейшими центрами продаж сельскохозяйственных земель – свидетельствует ответ Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Рынок земли

В Госгеокадастре напомнили, что согласно законодательству осуществляют публичный мониторинг земельных отношений, в том числе рынка земель. Такой мониторинг формируется на основании информации Государственного реестра прав на недвижимое имущество и должен публиковаться не реже одного раза в три месяца.

Вместе с ответом журналистам ведомство предоставило обобщенные статистические материалы по отчуждению земель сельскохозяйственного назначения за 2024, 2025 и по состоянию на 23 июня 2026 года. Данные содержат информацию в разрезе областей с указанием количества земельных участков и их общей площади.

Впрочем, когда журналисты попросили назвать десять территориальных общин, у которых по договорам купли-продажи были отчуждены самые большие площади сельскохозяйственных земель, Госгеокадастр сообщил, что такой информации не располагает.

В ведомстве пояснили, что не могут предоставить данные, которые не располагают, а также подчеркнули, что ответ на запрос не предусматривает проведение нового содержательного анализа или создания ранее не существовавшей информации. В письме приведены ссылки на законодательство и судебную практику, согласно которым распорядитель публичной информации обязан предоставлять уже имеющиеся документы, но не создавать новые аналитические материалы специально для ответа на запрос.

Фактически это означает, что, несмотря на функционирование государственного мониторинга земельного рынка и накопление значительного массива информации об операциях с землей, на центральном уровне отсутствует готовая аналитика относительно того, какие именно общины являются наиболее активными по объемам продаж сельскохозяйственных земель.

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