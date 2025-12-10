Зеленський заговорив про вибори: у чому прямий інтерес Путіна

Президент США гостро підколов президента Зеленського необхідністю провести вибори в Україні. Проте той вирішив натякнути, що готовий до виборів. Чи справді є сенс говорити про вибори? Навіщо це росіянам? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому,проаналізувавши думки експертів.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

В якості компромісного варіанту нам можуть запропонувати вибори на певних умовах

Політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, Зеленський відверто здивував своєю заявою про можливість проведення виборів до весни. Ця заява виглядає дивною хоча б тому, що нещодавно взагалі заперечувалось, що від нас хтось вимагає провести вибори, а тут вже все підтверджується. І про 60-90 днів заперечувалось, а виявилось, що таки правда.

"Я вже неодноразово казав, що в якості компромісного варіанту, якщо ми аж так проти віддавати території, нам можуть запропонувати вибори на певних умовах. І подати це як поступки з боку Путіна. Але по факту в такому варіанті Путін може бути навіть більше зацікавлений, ніж в продовженні війни", – зазначив експерт.

Олексій Голобуцький подовжує, справа у тому, що дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, а виборча кампанія – це завжди скандали, викриття, зливи і дискредитація практично всіх, запровадження чинника "амністованих партій та політиків" може дати Путіну бажаний контроль над Україною через владні механізми дешевше і швидше.

Політтехнолог зауважує, зрештою, коли виборці матимуть варіанти "голосуйте за цих і за мир – або за тих і за війну ще надовго", — прогнозовано, який вибір зробить значна частка громадян, особливо за кордоном, бо без них вибори будуть нелегітимними.

"А технічно це дійсно можливо, Зеленський правий, було б бажання і фантазія. Хоча нічого доброго від виборів під дулом пістолету я не очікую", – констатував експерт.

Росіянам це просто не потрібно

Політолог Вадим Денисенко говорить, що для виборів потрібне перемирʼя. Власне це базовий елемент для проведення виборів. Тому, лише це ставить під сумнів саму ідею виборів.

Експерт зазначає, другий момент – результати виборів означатимуть, що той хто виграє – підписуватиме мирний договір умови якого навряд чи глобально відрізнятимуться від того, що є зараз. А відтак, склад учасників виборів, якщо вони будуть, може сильно відрізнятися від тих, кого зараз міряють соціологи. Це в свою чергу робитиме вибори квазілегітимними. Але суспільство точно увійде в наджорстку турбулентність. Армія, на жаль, також.

"Росія буде тиснути на ту позицію, яка в них вироблена давно: спочатку договір, потім вибори, потім підписання договору новим Президентом. І тому я не вірю, як мінімум, поки, в вибори по формулі: перемирʼя-вибори-договір. Росіянам це просто не потрібно", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні слід насамперед розв'язати питання безпеки.

При цьому він прямо звернувся до США та європейських партнерів й попросив допомоги із безпековими питаннями для проведення виборів, повідомляє Суспільне.

Серед іншого, за словами президента, потрібно вирішити, як голосуватимуть військові.

"Друге питання – законодавча основа для легітимності проведення виборів", — сказав Зеленський.



