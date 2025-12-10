Зеленский заговорил о выборах: в чем прямой интерес Путина

Президент США остро подколол президента Зеленского необходимостью провести выборы в Украине. Однако тот решил намекнуть, что готов к выборам. Действительно ли есть смысл говорить о выборах? Зачем это россиянам? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.

В качестве компромиссного варианта нам могут предложить выборы на определенных условиях

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что Зеленский откровенно удивил своим заявлением о возможности проведения выборов до весны. Это заявление выглядит странным хотя бы потому, что совсем недавно отрицалось, что от нас кто-то требует провести выборы, а здесь уже все подтверждается. И о 60-90 днях отрицалось, а оказалось, что правда.

"Я уже неоднократно говорил, что в качестве компромиссного варианта, если мы так против отдавать территории, нам могут предложить выборы на определенных условиях. И представить это как уступки со стороны Путина. Но по факту в таком варианте Путин может быть даже больше заинтересован, чем в продолжении войны", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий продлевает дело в том, что дестабилизация внутренней ситуации в Украине, а избирательная кампания – это всегда скандалы, разоблачения, ливни и дискредитация практически всех, введение фактора "амнистированных партий и политиков" может дать Путину желаемый контроль над Украиной через властные механизмы дешевле и быстрее.

Политтехнолог отмечает, в конце концов, когда у избирателей будут варианты "голосуйте за этих и за мир – или за тех и за войну еще надолго", — прогнозируется, какой выбор сделает значительная доля граждан, особенно за рубежом, потому что без них выборы будут нелегитимными.

"А технически это действительно возможно, Зеленский прав, было бы желание и фантазия. Хотя ничего хорошего от выборов под дулом пистолета я не ожидаю", – констатировал эксперт.

Россиянам это просто не нужно

Политолог Вадим Денисенко говорит, что для выборов нужно перемирие. Собственно, это базовый элемент для проведения выборов. Поэтому только это ставит под сомнение саму идею выборов.

Эксперт отмечает, что второй момент – результаты выборов будут означать, что тот, кто выиграет – будет подписывать мирный договор, условия которого вряд ли глобально будут отличаться от того, что есть сейчас. Следовательно, состав участников выборов, если они будут, может сильно отличаться от тех, кого сейчас меряют социологи. Это в свою очередь будет делать выборы квазилегитимными. Но общество точно войдет в сверхжесткую турбулентность. Армия, к сожалению, тоже.

"Россия будет давить на ту позицию, которая у них выработана давно: сначала договор, потом выборы, потом заключение договора новым Президентом. И потому я не верю, как минимум пока, в выборы по формуле: перемирие-выборы-договор. Россиянам это просто не нужно", – констатировал эксперт.

