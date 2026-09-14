Зеленський вдарив по колишній соратниці санкціями: Мендель відреагувала

Президент України Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти своєї колишньої речниці Юлії Мендель. Відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони було введено у дію указом президента, опублікованим 13 вересня.

Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел

Мендель опинилася в одному списку з громадянами Росії та України, яких українська влада звинувачує у поширенні дезінформації та пропаганди, а також підтримці російської агресії.

Крім того, санкції торкнулися низки підприємств, пов'язаних із російською оборонною системою "Ростех", а також суду, які українська сторона відносить до тіньового флоту Росії.

Рішення викликало швидку реакцію самої Менделя. Колишня речниця Зеленського заявила, що дізналася про санкції незадовго до запланованого виступу в Європарламенті. Вона назвала рішення президента політично вмотивованим та заявила, що санкції проти українських громадян суперечать Конституції.

Юлія Мендель обіймала посаду прес-секретаря Володимира Зеленського з червня 2019 року до липня 2021-го. Після відходу з Офісу президента вона неодноразово виступала з критикою окремих рішень глави держави та її команди.

Тепер колишня представниця президентської команди сама опинилася під санкціями української влади.

Рішення РНБО передбачає персональні обмеження щодо низки фізичних осіб. Їхнє застосування є частиною ширшої санкційної політики Києва, спрямованої проти людей та структур, яких українська влада вважає пов'язаними з російською агресією та інформаційним впливом.

Історія з Мендель при цьому привертає особливу увагу через її минуле у президентській команді. Ще кілька років тому вона представляла позицію Зеленського перед журналістами, а тепер опинилася серед осіб, проти яких глава держави застосував санкційні обмеження.

На тлі рішення президента Мендель має намір публічно обстоювати свою позицію. Її заява свідчить, що історія може отримати продовження вже за межами української внутрішньої політики.

Мендель заявила, що знала про намір звинуватити її у державній зраді за інтерв'ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість запровадження санкцій.

"Це не змінює моєї позиції, як і позиції мільйонів українців. Щоб вижити, Україні потрібний світ, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського", — зазначила вона.

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