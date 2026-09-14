Зеленский ударил по бывшей соратнице санкциями: Мендель отреагировала

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны было введено в действие указом президента, опубликованным 13 сентября.

Юлия Мендель. Фото: из открытых источников

Мендель оказалась в одном списке с гражданами России и Украины, которых украинские власти обвиняют в распространении дезинформации и пропаганды, а также поддержке российской агрессии.

Кроме того, санкции затронули ряд предприятий, связанных с российской оборонной системой "Ростех", а также суда, которые украинская сторона относит к теневому флоту России.

Решение вызвало быструю реакцию самой Мендель. Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что узнала о санкциях незадолго до запланированного выступления в Европарламенте. Она назвала решение президента политически мотивированным и заявила, что санкции против украинских граждан противоречат Конституции.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Владимира Зеленского с июня 2019 года по июль 2021-го. После ухода из Офиса президента она неоднократно выступала с критикой отдельных решений главы государства и его команды.

Теперь бывшая представительница президентской команды сама оказалась под санкциями украинской власти.

Решение СНБО предусматривает персональные ограничения в отношении ряда физических лиц. Их применение является частью более широкой санкционной политики Киева, направленной против людей и структур, которых украинские власти считают связанными с российской агрессией и информационным влиянием.

История с Мендель при этом привлекает особое внимание из-за ее прошлого в президентской команде. Еще несколько лет назад она представляла позицию Зеленского перед журналистами, а теперь оказалась среди лиц, против которых глава государства применил санкционные ограничения.

На фоне решения президента Мендель намерена публично отстаивать свою позицию. Ее заявление свидетельствует о том, что история может получить продолжение уже за пределами украинской внутренней политики.

Мендель заявила, что знала о намерении обвинить её в государственной измене за интервью с Такером Карлсоном и догадывалась о возможности введения санкций.

"Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", – отметила она.

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