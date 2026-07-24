Зеленський розкрив момент, що змінив стосунки з Трампом: "За 20 хвилин усе стало інакше"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані навесні 2025 року. За словами глави держави, саме тоді сторонам вдалося відновити довіру після резонансної суперечки у Білому домі. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американській журналістці та блогеру Лорі Лумер.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови вона нагадала українському лідерові про напружену зустріч в Овальному кабінеті у лютому минулого року, коли між ним, Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом виникли серйозні розбіжності щодо шляхів завершення війни.

Президент зазначив, що вже за кілька місяців ситуація кардинально змінилася завдяки особистій розмові в Римі. За його словами, зустріч у Ватикані тривала лише 15-20 хвилин, проте саме вона стала поворотною у розвитку відносин між двома лідерами.

Володимир Зеленський наголосив, що бесіда проходила без сторонніх та дозволила відверто обговорити питання, які неможливо ефективно вирішувати у публічному форматі. Він переконаний, що саме довірчий діалог допоміг подолати колишні протиріччя.

За словами президента, відновлення порозуміння мало значення не лише для двосторонніх відносин, а й для подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", — наголосив глава держави, назвавши зустріч у Ватикані історичною та визнавши, що саме тоді вдалося змінити атмосферу спілкування між Києвом та Вашингтоном.

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