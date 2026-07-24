Зеленский раскрыл момент, изменивший отношения с Трампом: "За 20 минут все стало иначе"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала короткая личная встреча в Ватикане весной 2025 года. По словам главы государства, именно тогда сторонам удалось восстановить доверие после резонансного спора в Белом доме. Об этом Зеленский рассказал в интервью американской журналистке и блогеру Лоре Лумер.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время разговора она напомнила украинскому лидеру о напряженной встрече в Овальном кабинете в феврале прошлого года, когда между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникли серьезные разногласия относительно путей завершения войны.

Президент отметил, что уже спустя несколько месяцев ситуация кардинально изменилась благодаря личному разговору в Риме. По его словам, встреча в Ватикане продолжалась всего 15–20 минут, однако именно она стала поворотной в развитии отношений между двумя лидерами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что беседа проходила без посторонних и позволила откровенно обсудить вопросы, которые невозможно эффективно решать в публичном формате. Он убежден, что именно доверительный диалог помог преодолеть прежние противоречия.

По словам президента, восстановление взаимопонимания имело значение не только для двусторонних отношений, но и для дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", — подчеркнул глава государства, назвав встречу в Ватикане исторической и признав, что именно тогда удалось изменить атмосферу общения между Киевом и Вашингтоном.

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