Зеленський різко відповів на чутки про конфлікт із фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський спростував повідомлення про нібито напружену зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку. За словами українського лідера, переговори відбулися у конструктивній атмосфері, а головною темою стали фінансові потреби України та можливість прискорити отримання європейської допомоги. Про це Зеленський заявив журналістам у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: з відкритих джерел

"У мене були нескладні переговори з Урсулою фон дер Ляйєн, тому що вони були підготовлені", — сказав президент.

Він зазначив, що до особистої зустрічі сторони вже обговорювали частину питань телефоном, тому розмова в Нью-Йорку стала продовженням попередніх контактів.

Одним із ключових питань виявився дефіцит фінансування України. Зеленський пов'язав його зі зростанням вартості війни: Росії необхідно протистояти збільшенням виробництва та закупівель дронів, засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння.

Окремо сторони обговорили європейське фінансування, яке частково може бути пов'язане із ухваленням необхідних законів Верховною Радою. Зеленський заявив, що через війну український парламент не може працювати в тому ж режимі, що й у мирний час, тому Київ розраховує на більш гнучкий підхід до термінів виконання окремих умов.

Крім того, українська фінансова команда проведе переговори з європейською стороною щодо можливості прискорити отримання частини коштів із другого траншу. За словами Зеленського, Україні особливо потрібні гроші на закупівлю та виробництво безпілотників.

Фінансова тема вже обговорювалася Зеленським та фон дер Ляєн раніше. Офіційно повідомлялося, що 22 вересня вони окремо говорили про фінансову стійкість України у 2026 та 2027 роках, а також домовилися шукати додаткові варіанти підтримки.

При цьому Зеленський окремо прокоментував чутки про конфлікт із головою Єврокомісії.

"Зустріч була, до речі, абсолютно позитивною. Я не знаю, звідки такий меседж пішов", — заявив президент, додавши, що вважає переговори дуже позитивними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль ухвалив остаточне рішення щодо перемир'я: чи буде пауза в ударах по енергетиці.



