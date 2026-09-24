Зеленский резко ответил на слухи о конфликте с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о якобы напряженной встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке. По словам украинского лидера, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, а главной темой стали финансовые потребности Украины и возможность ускорить получение европейской помощи. Об этом Зеленский заявил журналистам в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"У меня были несложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что они были подготовлены", — сказал президент.

Он отметил, что до личной встречи стороны уже обсуждали часть вопросов по телефону, поэтому разговор в Нью-Йорке стал продолжением предыдущих контактов.

Одним из ключевых вопросов оказался дефицит финансирования Украины. Зеленский связал его с ростом стоимости войны: России необходимо противостоять увеличением производства и закупок дронов, средств противовоздушной обороны и другого вооружения.

Отдельно стороны обсудили европейское финансирование, которое частично может быть связано с принятием необходимых законов Верховной Радой. Зеленский заявил, что из-за войны украинский парламент не может работать в том же режиме, что и в мирное время, поэтому Киев рассчитывает на более гибкий подход к срокам выполнения отдельных условий.

Кроме того, украинская финансовая команда проведет переговоры с европейской стороной о возможности ускорить получение части средств из второго транша. По словам Зеленского, Украине особенно нужны деньги на закупку и производство беспилотников.

Финансовая тема уже обсуждалась Зеленским и фон дер Ляйен ранее. Официально сообщалось, что 22 сентября они отдельно говорили о финансовой устойчивости Украины в 2026 и 2027 годах, а также договорились искать дополнительные варианты поддержки.

При этом Зеленский отдельно прокомментировал слухи о конфликте с главой Еврокомиссии.

"Встреча была, кстати, абсолютно позитивная. Я не знаю, откуда такой месседж пошел", — заявил президент, добавив, что считает переговоры очень позитивными.

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