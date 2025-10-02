Зеленський провів важливу зустріч із Мерцем: що може змінитися у війні

Україна поінформувала найближчого свого партнера про необхідність посилення ППО, а також інші моменти, де Берлін грає одну з основних ролей. Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем коротко поінформував про наші ключові потреби", — розповів Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, під час зустрічі вони обговорили посилення української ППО, постачання систем Patriot та ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист, відновлення України, роботу над гарантіями безпеки.

"Дякуючи Німеччині за послідовну підтримку України. Німеччина серед лідерів у допомозі, і для нас це дуже важливо", — зазначив президент.

Варто нагадати, що 2 жовтня президент України Володимир Зеленський перебуває у Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти.

