Зеленський провів важливу зустріч із Мерцем: що може змінитися у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський провів важливу зустріч із Мерцем: що може змінитися у війні

Володимир Зеленський висловив подяку Німеччині за послідовну підтримку України

2 жовтня 2025, 15:04
Автор:
Кравцев Сергей

Україна поінформувала найближчого свого партнера про необхідність посилення ППО, а також інші моменти, де Берлін грає одну з основних ролей. Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Зеленський провів важливу зустріч із Мерцем: що може змінитися у війні

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем коротко поінформував про наші ключові потреби", — розповів Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, під час зустрічі вони обговорили посилення української ППО, постачання систем Patriot та ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист, відновлення України, роботу над гарантіями безпеки.

"Дякуючи Німеччині за послідовну підтримку України. Німеччина серед лідерів у допомозі, і для нас це дуже важливо", — зазначив президент.

Варто нагадати, що 2 жовтня президент України Володимир Зеленський перебуває у Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщині не завадило б вже нарешті прислухатися до вимог президента США Дональда Трампа про відмову від російських енергоресурсів, адже доходи від нафти та газу мають військову машину путінського режиму. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський перед Сьомим Самітом Європейського політичного співтовариства.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на бачення президента США Дональда Трампа вплинуло, зокрема, "неповагу росіян". Таку заяву під час спілкування із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що це одна з причин зміни риторики: недовіра Путіну, глибше розуміння деталей на полі бою, віра в Україну та неповага росіян до всіх, включаючи президента Сполучених Штатів Америки", – зазначив президент.





