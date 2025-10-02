Зеленский провел важную встречу с Мерцом: что может измениться в войне

Украина проинформировала ближайшего своего партнера о необходимости усиления ПВО, а также о других моментах, где Берлин играет одну из основных ролей. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом коротко проинформировал о наших ключевых потребностях", — рассказал Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, во время встречи они обсудили: усиление украинской ПВО, поставки систем Patriot и ракет к ним, реализацию инициативы PURL, использование замороженных российских активов в защиту, восстановление Украины, работу над гарантиями безопасности.

"Благодарен Германии за последовательную поддержку Украины. Германия среди лидеров в помощи, и для нас это очень важно", — отметил президент.

Стоит напомнить, что 2 октября президент Украины Владимир Зеленский находится в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества.

