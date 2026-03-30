Зеленський пропонує Перській затоці військовий союз: деталі

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до країн Перської затоки, де підписав низку угод у сфері оборони та безпеки, роблячи ставку на унікальний військовий досвід України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, Київ прагне переконати багаті держави регіону, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, у наявності спільного ворога та вигоди співпраці. Раніше ці країни зберігали нейтралітет, обмежуючись посередництвом та гуманітарними ініціативами.

Скорочення військової допомоги США та усунення глобальної уваги на конфлікт з Іраном змушують Україну шукати нових партнерів. Натомість Київ пропонує технології та практичний досвід протидії безпілотникам – сфері, в якій він отримав значну перевагу за роки війни.

Особливого значення має схожість російських дронів з іранськими "Шахедами", які вже застосовувалися проти країн регіону. Це робить українські рішення актуальними для захисту інфраструктури Перської затоки.

Як зазначає WSJ, атаки Ірану виявили слабкі місця місцевої ППО: країнам не вистачає дешевих та ефективних засобів протидії безпілотникам без використання дорогих ракетних систем та авіації. Україна ж розробила багаторівневу систему захисту, що включає мобільні групи ППО, радіоелектронну боротьбу та дрони-перехоплювачі.

Інтерес до цих технологій уже високий: за словами Зеленського, близько 11 країн звернулися до України за консультаціями. Київ планує направити до регіону понад 200 військових фахівців для навчання та впровадження систем захисту.

Таким чином, Україна намагається перетворити свій бойовий досвід на стратегічний ресурс та зміцнити позиції на міжнародній арені.

