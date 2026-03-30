Зеленский предлагает Персидскому заливу военный союз: детали

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в страны Персидского залива, где подписал ряд соглашений в сфере обороны и безопасности, делая ставку на уникальный военный опыт Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Киев стремится убедить богатые государства региона, включая Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, в наличии общего врага и выгоде сотрудничества. Ранее эти страны сохраняли нейтралитет, ограничиваясь посредничеством и гуманитарными инициативами.

Сокращение военной помощи США и смещение глобального внимания на конфликт с Ираном вынуждают Украину искать новых партнёров. Взамен Киев предлагает технологии и практический опыт противодействия беспилотникам – сфере, в которой он получил значительное преимущество за годы войны.

Особое значение имеет сходство российских дронов с иранскими "Шахедами", которые уже применялись против стран региона. Это делает украинские решения актуальными для защиты инфраструктуры Персидского залива.

Как отмечает WSJ, атаки Ирана выявили слабые места местной ПВО: странам не хватает дешёвых и эффективных средств противодействия беспилотникам без использования дорогостоящих ракетных систем и авиации. Украина же разработала многоуровневую систему защиты, включающую мобильные группы ПВО, радиоэлектронную борьбу и дроны-перехватчики.

Интерес к этим технологиям уже высок: по словам Зеленского, около 11 стран обратились к Украине за консультациями. Киев планирует направить в регион более 200 военных специалистов для обучения и внедрения систем защиты.

Таким образом, Украина пытается превратить свой боевой опыт в стратегический ресурс и укрепить позиции на международной арене.

