Зеленський приїхав на зустріч з Трампом з важливими козирями: що може вирішитися

Сьогоднішня зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку важлива тим, що буде відбуватися на тлі успіхів України на фронті – тієї самої операції "Вівальді", про яку публічно оголосив Андрій Білецький. Три місяці тому він говорив про козирі для Трампа – ось, власне, і вони. Про це розповів відомий український блогер, журналіст Денис Казанський.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначив, що на півночі Донецької області Третій армійський корпус повернув територію близько 125 кв км в районі Лиману та Святогірська, зрізав так звану "клешню", якою росіяни намагалися з півночі охопити агломерацію Слов’янськ-Краматорськ.

За словам блогера, в цьому році це найбільш масштабний наступ, і відбувається він просто зараз на території, яку Путін на весь світ вже оголосив "своєю". Однак, навіть російські аналітики та воєнкори зараз визнають, що армія РФ зазнала там невдачі та відступила. Брехня Путіна — ознака слабкості, а ставлення Трампа до лузерів — усім відоме.

"Якщо раніше переговори з Трампом відбувалися на тлі російського наступу, то тепер ситуація інша, і заяви Путіна про "наступ по всіх фронтах" вже не відповідають дійсності. На днях Трамп вже заявив, що через українські удари Росія фактично втратила контроль над нафтопереробною галуззю. Тепер вона втрачає позиції і на стратегічному відтінку фронту, бо очевидно, що за таких темпів захопити Донбас ані до кінця цього року, ані до весни майбутнього вона не зможе", – зазначив Денис Казанський.

Він наголошує, раніше Трамп казав, що у нас нема карт. Тепер казати так більше неможливо. Побачимо, чи правий був Зеленський, коли казав, що сьогоднішня зустріч може "багато змінити".

Також видання "Коментарі" повідомляло – стали відомі нові подробиці телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. За словами джерела, знайомого зі змістом бесіди, значну її частину зайняло прохання американського президента припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Axios.



