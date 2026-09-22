Зеленский приехал на встречу с Трампом с важными козырями: что может решиться

Сегодняшняя встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке важна тем, что будет происходить на фоне успехов Украины на фронте – той же операции Вивальди, о которой публично объявил Андрей Белецкий. Три месяца назад он говорил о козырях для Трампа – вот собственно и они. Об этом рассказал известный украинский блоггер, журналист Денис Казанский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что на севере Донецкой области Третий армейский корпус вернул территорию около 125 кв км в районе Лимана и Святогорска, срезал так называемую "клешню", которой россияне пытались с севера охватить агломерацию Славянск-Краматорск.

По словам блоггера, в этом году это самое масштабное наступление, и происходит оно прямо сейчас на территории, которую Путин на весь мир уже объявил "своей". Однако даже российские аналитики и военкоры сейчас признают, что армия РФ потерпела там неудачу и отступила. Ложь Путина – признак слабости, а отношение Трампа к лузерам – всем известно.

"Если раньше переговоры с Трампом происходили на фоне российского наступления, то теперь ситуация иная, и заявления Путина о "наступлении по всем фронтам" уже не соответствуют действительности. На днях Трамп уже заявил, что из-за украинских ударов Россия фактически потеряла контроль над нефтеперерабатывающей отраслью. Теперь она теряет позиции и на стратегическом оттенке фронта, потому что очевидно, что при таких темпах захватить Донбасс ни до конца этого года, ни до весны будущего она не сможет", – отметил Денис Казанский.

Он отмечает, что ранее Трамп говорил, что у нас нет карт. Теперь говорить так больше невозможно. Увидим, прав ли был Зеленский, когда говорил, что сегодняшняя встреча может "много изменить".

Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны новые подробности телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По словам источника, знакомого с содержанием беседы, значительную ее часть заняла просьба американского президента прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios.



