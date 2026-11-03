Зеленський прибув до Берліна: про що намагатиметься домовитися Київ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 листопада, прибув до Берліна разом з українською делегацією. У програмі візиту – переговори з вищим керівництвом Німеччини та участь у Берлінській конференції з безпеки. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, він планує зустрітися із канцлером Німеччини, федеральним президентом, а також президентом Бундестагу. Окремим пунктом програми стане участь у міжнародній конференції, присвяченій питанням безпеки.

Одними із головних тем переговорів стануть зміцнення української протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору. Саме ці напрями президент назвав пріоритетними для обговорення із партнерами. Для України вони мають особливе значення на тлі російської агресії, що триває, і загроз інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що візит має стати не просто дипломатичним заходом, а можливістю узгодити подальші спільні дії. Київ розраховує на координацію з Німеччиною та іншими союзниками, щоб посилити захист країни та забезпечити стійкість критично важливих систем.

"Ми всі зацікавлені у безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах", — зазначив президент.

Він додав, що для досягнення цієї мети необхідна спільна робота, яка має втілюватися у конкретні рішення.

Берлін залишається одним із ключових партнерів України в Європі, тому підсумки зустрічей можуть мати значення для подальшої військової та енергетичної підтримки. Головна інтрига візиту – чи вдасться українській делегації отримати нові зобов'язання та домовитися про практичні кроки щодо посилення ППО та захисту енергетики.

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